वृषभ राशिफल 4 फरवरी 2026: वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें कंट्रोल, पैसों की सही प्लानिंग से दूर होगी टेंशन

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 4 February 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 4 फरवरी 2026, वृषभ राशिफल- आज आप हर काम को शांति और समझदारी से करेंगे। दिन की शुरुआत में ही यह महसूस होगा कि जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से आगे बढ़ना। छोटे-छोटे फैसले मिलकर बड़ा असर दिखाएंगे। आज का दिन सिखाता है कि धैर्य से किया गया काम ही टिकाऊ नतीजे देता है।बातचीत में नरमी रखें और काम की प्लानिंग बहुत सिंपल रखें। जितना सीधा प्लान होगा, उतना ही काम आसान लगेगा। आज की शांत और स्थिर एनर्जी आपको अधूरे काम पूरे करने में मदद करेगी और पुराने रिश्तों में आई दूरी भी कम हो सकती है। जरूरतों को पहचानें और उसी हिसाब से छोटे लक्ष्य तय करें। हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश न करें। परिवार और दोस्त आज आपका सहारा बन सकते हैं, बस जरूरत पड़ने पर उनसे बात करें। रोजमर्रा की रूटीन फॉलो करने से तनाव कम रहेगा। दिन के आखिर में जब आप अपने छोटे-छोटे काम पूरे होते देखेंगे, तो अंदर से सुकून और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे।

वृषभ राशि का लव राशिफल- आज प्यार में धैर्य और अपनापन सबसे अहम रहेगा। मीठी और सच्ची बातों से रिश्तों में गर्माहट आएगी। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें, बीच में टोकने या जज करने से बचें। छोटे-छोटे प्यार भरे इशारे आज बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी छोटे ग्रुप या सामान्य एक्टिविटी में शामिल होना फायदेमंद रहेगा। वहां आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है, जिनसे आपकी सोच या रुचियां मिलती हों। आज दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, जो धीरे-धीरे मजबूत बन सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए आज साथ मिलकर कोई शांत सा काम करना अच्छा रहेगा। साथ में टहलना, घर का छोटा काम निपटाना या एक-दूसरे की तारीफ करना रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। आलोचना करने से बचें और सपोर्टिव शब्दों का इस्तेमाल करें। आज लगातार दिखाई गई सादगी और दयालुता भरोसा बढ़ाएगी। छोटे लेकिन प्यारे पल आगे चलकर आपकी यादों का हिस्सा बनेंगे। आज साथ बिताए गए साधारण पल भी दिल में गहरी छाप छोड़ सकते हैं।

वृषभ राशि करियर राशिफल- कामकाज के मामले में आज निरंतर मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। दिन की शुरुआत में ही अपने जरूरी कामों की एक छोटी लिस्ट बना लें और उन्हें एक-एक करके निपटाएं। अधूरे काम छोड़कर नए काम शुरू करने से बचें। ऑफिस में बातचीत साफ और सीधी रखें ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो। सहकर्मियों और सीनियर्स से सही तालमेल बनाकर चलें। आज कोई छोटी लेकिन काम की स्किल सीखने का मौका मिल सकता है, उसे जरूर अपनाएं और प्रैक्टिस करें। अगर कोई सहकर्मी थका हुआ या परेशान दिखे तो उसकी मदद करें। साथ ही, अगर कोई समझदारी भरी सलाह मिले तो उसे खुले मन से स्वीकार करें। दबाव की स्थिति में भी शांत रहना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज की लगातार और ईमानदार मेहनत आगे चलकर आपके लिए स्थिर तरक्की के रास्ते खोलेगी। इससे भविष्य के काम भी आसान हो जाएंगे। काम से जुड़ी बातों के नोट्स रखें, जरूरी फॉलो-अप करें और जरूरत पड़े तो विनम्रता से सवाल पूछें।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज सावधानी और जांच-पड़ताल जरूरी है। अपने बिल्स और सब्सक्रिप्शन जरूर चेक करें। बेवजह के खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए आज बड़े खर्च को थोड़ी देर के लिए टालना समझदारी होगी। हफ्ते के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी बचत करने की आदत डालें और रोज़ के खर्चों पर नजर रखें। अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना हो, तो परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आज महीने का एक साफ बजट बनाएं और उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करें। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ा सुकून देगी। इससे भविष्य की जरूरतों के लिए एक सुरक्षित फाइनेंशियल बेस बनेगा। अपने बैंक रिकॉर्ड पर नजर रखें और आने वाले खर्चों की पहले से प्लानिंग करें। यह आदत आर्थिक तनाव को काफी हद तक कम कर देगी।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज सेहत के लिए शांत रूटीन और हल्की एक्टिविटी फायदेमंद रहेगी। सुबह की छोटी वॉक और हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर की जकड़न दूर होगी। इससे दिनभर एनर्जी बनी रहेगी। खाने में संतुलन रखें। सब्जियां, फल और साबुत अनाज आपको स्थिर एनर्जी देंगे। सोने और उठने का समय तय रखें और देर रात भारी खाना खाने से बचें। अगर बेचैनी या तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें और बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। रोज की छोटी-छोटी हेल्दी आदतें लंबे समय तक आपकी सेहत की रक्षा करेंगी। पानी खूब पिएं और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। इससे न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी हल्का और खुश रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com