वृषभ राशिफल 20 फरवरी 2026: वृषभ राशि वाले लव लाइफ में खुलकर करें बात, करियर में मिलेंगी जिम्मेदारियां
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 20 February 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 20 फरवरी 2026, वृषभ राशिफल- वृषभ राशि वालों को आज लव लाइफ से जुड़े मामलों को संभलकर संभालना जरूरी रहेगा। रिश्तों में छोटी-छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए दिन खत्म होने से पहले इन्हें सुलझाने की कोशिश करो। करियर के मोर्चे पर खुद को साबित करने के मौके मिल सकते हैं। ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें संभालने के लिए धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत पड़ेगी। पैसों की स्थिति आज ठीक रहेगी, जिससे स्मार्ट तरीके से निवेश करने का मौका मिल सकता है। सेहत भी कुल मिलाकर साथ देगी, इसलिए दिन भर काम में मन लगा रहेगा।
वृषभ लव राशिफल- आज रिश्ते में बातचीत सबसे अहम रहेगी। पार्टनर के साथ वक्त बिताते हुए खुलकर अपनी बात रखें और उनकी बातें भी ध्यान से सुनें। कुछ लोग आज अपने माता-पिता से शादी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए दिन के दूसरे हिस्से में अपने क्रश से दिल की बात कहने का अच्छा मौका बन सकता है। शादीशुदा महिलाओं को आज किसी तीसरे व्यक्ति—जैसे दोस्त या भाई-बहन—की बेवजह दखल से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में रिश्ते में खटास बढ़ सकती है। आज अपनी सोच या फैसले पार्टनर पर थोपने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है।
वृषभ करियर राशिफल- ऑफिस में टीम के साथ काम करते समय बातचीत का तरीका बहुत मायने रखेगा। मतभेद होने पर कड़वे शब्द बोलने से बचें, नहीं तो टीम प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में दिक्कत आ सकती है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखना समझदारी भरा रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अच्छा समय है, इससे नए मौके मिलने की संभावना बढ़ सकती है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी दिन ठीक माना जा सकता है। हालांकि, बिजनेस से जुड़े कुछ छोटे-मोटे नियम-कानून या फंड से जुड़े मामले लोकल अथॉरिटी के साथ निपटाने पड़ सकते हैं, इसलिए पेपरवर्क पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
वृषभ आर्थिक राशिफल- आज पैसों के मामले में स्थिति मजबूत बनी रहेगी। बिजनेस से जुड़े पेमेंट के पुराने मुद्दे सुलझाने का मौका मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने या नई प्रॉपर्टी लेने का भी मन बन सकता है। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद सुलझने से राहत मिलेगी। कुछ महिलाएं सामाजिक कामों के लिए दान कर सकती हैं। घर में किसी खुशी के मौके पर बुजुर्ग खर्च करने के मूड में रहेंगे। बिजनेस करने वाले लोग कारोबार बढ़ाने के लिए प्रमोटर्स की मदद से फंड जुटाने पर विचार कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद है।
वृषभ स्वास्थ्य राशिफल- मुंह और पेट से जुड़ी दिक्कतों में आज राहत मिल सकती है। हालांकि, कुछ बच्चों को आंख या कान में इंफेक्शन की वजह से डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। हड्डियों से जुड़ी परेशानी भी आज परेशान कर सकती है, इसलिए चलते-फिरते सावधानी रखें। ट्रेन या बस में चढ़ते-उतरते वक्त सतर्क रहें। आज जंक फूड से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा और खाने में ज्यादा सब्जियां व फल शामिल करें। बुजुर्ग लोग सफर करते समय अपनी जरूरी दवाइयों की किट साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर परेशानी न हो।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि