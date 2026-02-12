वृषभ राशिफल 13 फरवरी 2026: वृषभ राशि वाले आज जल्दबाजी में न करें काम, गैरजरूरी चीजें खरीदने से बचें
Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 13 February 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 13 फरवरी 2026, वृषभ राशिफल- आज वृषभ राशि वाले लोगों के लिए छोटे लेकिन ठोस कदम फायदेमंद रहेंगे। धीरे-धीरे और सोच-समझकर किया गया काम बेहतर रिजल्ट देगा। धैर्य रखें और साफ दिमाग से फैसले लें। विनम्र रहें, व्यवस्थित तरीके से काम करें और हल्की-सी मुस्कान बनाए रखें। आज का दिन प्लानिंग और मेहनत के लिए अच्छा है। एक छोटी लिस्ट बना लें और एक-एक काम निपटाएं। कोई आपसे सवाल पूछे तो शांति से जवाब दें। “धन्यवाद” कहना न भूलें। छोटी मदद और शांत फोकस आपको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों के साथ रिश्ते भी थोड़ा और गर्मजोशी वाले बन सकते हैं। छोटी जीतों की कद्र करें।
वृषभ राशि लव राशिफल- प्यार के मामले में आज स्थिरता और परवाह दिखाना जरूरी है। बड़े वादों से ज्यादा छोटी लेकिन दिल से की गई बातें असर डालेंगी। पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और एक सच्ची तारीफ करें। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ती से शुरुआत करें। धीरे-धीरे बात बढ़ाएं। परिवार और परंपराओं का सम्मान करें। एक साधारण मैसेज या साथ में चाय पीने का समय भी रिश्ते को गहरा बना सकता है। कठोर शब्दों से बचें। सम्मान और सादगी से भरोसा बनता है।
वृषभ राशि करियर राशिफल- काम के मामले में आज जल्दीबाजी से बचें। छोटे लेकिन पक्के कदम उठाएं। जिन कामों में डिटेल की जरूरत है, उन्हें ध्यान से पूरा करें। अपनी प्रोग्रेस साफ शब्दों में शेयर करें ताकि टीम को समझ आए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई सहकर्मी अटका हुआ दिखे तो मदद करें। नियम और रूटीन का सम्मान करें। दिन को छोटे-छोटे टाइम स्लॉट में बांट लें। बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। टीम के साथ छोटी सफलता को स्वीकार करें- यही भरोसा बनाता है।
वृषभ राशि आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज शांति से सोचें। छोटी-छोटी खर्च की लिस्ट बना लें। गैरजरूरी चीजें खरीदने से बचें। अगर किसी बड़े खर्च को लेकर कंफ्यूजन हो तो घर के बड़ों से सलाह लें। छोटी सेविंग से शुरुआत करें। हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा जोड़ें। परिवार के साथ जरूरतों पर बात करें। खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें। आज लिए गए छोटे समझदार फैसले भविष्य में सुकून देंगे।
वृषभ राशि स्वास्थ्य राशिफल- आज शरीर का ख्याल नरमी से रखें। ज्यादा मेहनत के बीच थोड़ा आराम जरूरी है। बैठते समय पीठ सीधी रखें, धीरे-धीरे सांस लें और दिनभर गुनगुना पानी पिएं।थोड़ी देर बाहर टहलना मूड बेहतर करेगा। रात को समय पर सोने की कोशिश करें। सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। फल और सूखे मेवे जैसे हल्के स्नैक्स लें। भारी और ज्यादा मसालेदार खाना आज अवॉइड करें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपको अंदर से शांत और मजबूत बनाएंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि