Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 9 December 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 9 दिसंबर : वृषभ राशि वाले आर्थिक रूप से रहें सावधान, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

वृषभ राशिफल 9 दिसंबर : वृषभ राशि वाले आर्थिक रूप से रहें सावधान, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 9 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आर्थिक रूप से रहें सावधान। स्वास्थ्य का रखें ध्यान।

Dec 08, 2025 08:35 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 9 December, वृषभ राशिफल: आज प्यार को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना हिम्मत से करना होगा, तभी लोग आपकी क्षमता पहचानेंगे। स्वास्थ्य और धन, दोनों मामलों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। रिश्ते सामान्य रहेंगे। ऑफिस में आने वाली हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार करें। पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है और सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं और दिल की बातें खुलकर शेयर करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा। बहस या विवाद की स्थिति बने तो गुस्सा बिल्कुल न करें। दिन का दूसरा हिस्सा अपने क्रश को प्रपोज करने या भावनाएं बताने के लिए अच्छा है। रिश्ते में चल रही गलतफहमियां भी बातचीत से दूर हो सकती हैं। शादीशुदा महिलाओं को ससुराल वालों से बातचीत में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, वरना छोटे-छोटे अहंकार वाले मुद्दे तनाव ला सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज कमाएंगे धन-दौलत, लोन चुकाने में भी होंगे सफल

करियर राशिफल: आज का दिन अपनी क्षमता दिखाने के लिए अच्छा है। टीम मीटिंग्स में अच्छे आइडिया दें, सीनियर्स इंप्रेस होंगे। अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आज इस्तीफा देने और प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सही समय है। आईटी, हेल्थकेयर, लीगल, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग और मीडिया से जुड़े लोगों का दिन काफी व्यस्त रहेगा। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है। परीक्षाएं पास होने के योग हैं। कुछ व्यापारियों को टैक्स या कागजी मुद्दों से दिक्कत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:खरमास में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

आर्थिक राशिफल: आज सभी आर्थिक मामलों को सावधानी से संभालें। बिजनेस करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा और कारोबार को नई जगहों तक बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। व्यापार से जुड़े फंड मिलने के संकेत हैं, जिससे नए पार्टनरशिप बन सकती हैं। कुछ लोग पुराना पैसा या अटका हुआ मामला सुलझा पाएंगे। दोपहर के बाद दान करना शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत में थोड़ी परेशानी रह सकती है। खासकर सांस, खांसी या छाती से जुड़ी दिक्कतों के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चों को वायरल फीवर या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। महिलाओं को ट्रेन में चढ़ते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आज पानी ज्यादा पिएँ और खुद को हाइड्रेट रखें। जिम या योग शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने