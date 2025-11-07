Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 8 November 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 8 नवंबर : वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में उतार-चढ़ाव संभव, करियर और धन में सुधार के संकेत

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 8 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को आज अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए प्यार के मामले में दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। 

Fri, 7 Nov 2025 09:12 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 8 November, वृषभ राशिफल: आज कोशिश करें कि किसी भी तरह की टेंशन को अपने ऊपर हावी न होने दें। खुश रहने की कोशिश करें, तभी दिन अच्छा गुजरेगा। काम से जुड़ी नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए अपने तकनीकी या प्रोफेशनल स्किल्स को थोड़ा अपडेट करें। पैसों को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। बेवजह खर्च से बचें। रिश्तों में थोड़ी खटास या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बात करके सब सुलझाएं। ऑफिस में अपनी प्राथमिकताएं साफ रखें और किसी से झगड़े की नौबत न आने दें। अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो आज सुरक्षित निवेश के बारे में सोच सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें, वरना छोटी-मोटी दिक्कतें परेशानी बढ़ा सकती हैं।

लव राशिफल: आज प्यार के मामले में दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। सुबह के समय रिश्ते में बहस या ईगो की वजह से तनाव रह सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा नरम रवैया रखें। बात-बात पर बहस या गुस्सा करने से बचें, वरना छोटा मामला बड़ा हो सकता है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो आज प्रपोज करने का मौका अच्छा है। आपकी बात मान ली जाने की संभावना ज्यादा है। शादीशुदा महिलाओं को आज पति के साथ बातचीत में ध्यान रखना होगा, छोटी बात भी गलतफहमी में बदल सकती है। दिन के दूसरे भाग में रिश्तों में सुधार के आसार हैं।

करियर राशिफल: कामकाज में आज कुछ छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं।ऑफिस का तनाव घर तक न लाएं, नहीं तो निजी जीवन भी प्रभावित होगा। मीटिंग या टीम से बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें- कभी-कभी एक लाइन भी गलतफहमी पैदा कर देती है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आज रिजाइन देने या नया ऑफर देखने का दिन सही है। बिजनेस वालों के लिए आज का समय पार्टनरशिप डिल्स साइन करने के लिए अनुकूल है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी। मेहनत का फल जल्द मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ सकते हैं।आज किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसे के मुद्दों पर बहस से बचें। कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति या इनकम का नया स्रोत मिल सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन खरीदने के लिए दिन शुभ है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, खासकर कपड़ों, फैशन, बर्तनों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फूड आइटम्स के बिजनेस में तो दोपहर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। मुनाफे के योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:ऐसे लोगों को हाथ में नहीं टिकता है धन, खर्च करने में होते हैं माहिर

स्वास्थ्य राशिफल: आज लाइफस्टाइल को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करें और दिनभर हेल्दी खाना खाएं। जंक फूड, ठंडी ड्रिंक या ज्यादा मीठा आज बिल्कुल अवॉइड करें। जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने ज्यादा बैठते हैं, उन्हें पीठ या जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। महिलाओं को स्किन इंफेक्शन या एलर्जी से सावधान रहना चाहिए। बच्चों को वायरल फीवर या दांत से जुड़ी दिक्क्तें हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को आज दोपहिया वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

