Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 8 January 2026 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 8 जनवरी: वृषभ राशि वाले बातचीत से सुलझाएं लव लाइफ की परेशानियां, मेहनत से मिलेगा करियर में फायदा

वृषभ राशिफल 8 जनवरी: वृषभ राशि वाले बातचीत से सुलझाएं लव लाइफ की परेशानियां, मेहनत से मिलेगा करियर में फायदा

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आज रिश्तों में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। पार्टनर का मूड ठीक रखने की कोशिश करें।

Jan 08, 2026 06:59 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 8 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों को आज रिश्तों में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। पार्टनर का मूड ठीक रखने की कोशिश करें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और अगर ईमानदारी से काम किया तो फायदा जरूर मिलेगा। पैसों की हालत ठीक रहेगी, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। प्यार के रिश्ते में चल रही परेशानियों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सेहत को लेकर आज थोड़ी दिक्कत रह सकती है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृषभ राशि का लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों में अहंकार की वजह से परेशानी आ सकती है। पार्टनर किसी दोस्त या रिश्तेदार की बातों में आ सकता है, जिससे गलतफहमियां बढ़ेंगी। ऐसे में शांत रहना बहुत जरूरी है। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और ज्यादा समय साथ बिताएं। बेवजह गुस्सा करने से बचें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। कुछ महिलाएं आज किसी जहरीले रिश्ते से बाहर आने का फैसला ले सकती हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज संतान से जुड़ी खुशखबरी के संकेत भी हैं।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: आज कामकाज में आपकी मेहनत और ईमानदारी की परीक्षा होगी। ऑफिस में कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। कुछ लोगों पर सवाल भी उठ सकते हैं, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें। कुछ प्रोफेशनल नई नौकरी की तलाश में लग सकते हैं। इंजीनियरिंग, हेल्थ, आईटी और बैंकिंग से जुड़े लोगों को इंटरव्यू के मौके मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट और ऑटो पार्ट्स से जुड़े लोगों को।

ये भी पढ़ें:मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से इन राशियों के जीवन में होगी नई शुरुआत

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन भुगतान से जुड़ी कोई परेशानी सामने आ सकती है। कुछ लोगों को सैलरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का मन बन सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा घर के लिए वाहन या फर्नीचर खरीदने के लिए अच्छा है। भाई-बहन के साथ कोई पुराना पैसों का मामला आज सुलझ सकता है। व्यापारियों को निवेशकों से फंड मिलने के योग हैं, जिससे बिजनेस आगे बढ़ेगा।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के प्रति सावधान रहें। रात के समय गाड़ी चलाते वक्त खास सावधानी रखें, छोटी-मोटी चोट लग सकती है। जिन लोगों को दिल से जुड़ी परेशानी रही है, उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं रसोई में सब्जी काटते वक्त सतर्क रहें। पेट से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। पहाड़ों पर यात्रा करने वाले लोग मेडिकल किट जरूर साथ रखें। कुछ बच्चों को आज घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने