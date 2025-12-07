वृषभ राशिफल 8 दिसंबर : वृषभ राशि वाले पार्टनर का रखें पूरा ध्यान, किसी भी काम में न करें लापरवाही

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 8 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आज वृषभ राशि वालों को अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रखना होगा और काम में लापरवाही से बचें।

Dec 07, 2025 07:05 pm IST

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 8 December, वृषभ राशिफल: आज अपने पार्टनर को खुश रखना और उनके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम की जिम्मेदारियों को समझकर चलें, क्योंकि छोटी लापरवाही दिक्कत पैदा कर सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आज आप कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला भी ले सकते हैं। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज प्यार के मामले में रोमांटिक रवैया अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे पुराने मुद्दे भी आसानी से सुलझ जाएंगे। आप दोनों किसी रोमांचक या मजेदार एक्टिविटी में साथ समय बिताना पसंद करेंगे। ध्यान रहे- आज अनजाने में भी अपने पार्टनर का दिल न दुखाएं। कुछ महिलाओं को परिवार के भीतर हल्की परेशानियां हो सकती हैं। सिंगल महिलाएं ऑफिस या क्लासरूम में किसी ऐसे व्यक्ति से प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं, जिसे वे लंबे समय से जानती हैं। शादीशुदा जातकों को आज अपने पार्टनर से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। कुछ महिलाओं आज कंसीव भी कर सकती हैं।

करियर राशिफल: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिबद्धता आज बहुत मायने रखेगी। अहंकार से जुड़ी छोटी बातें माहौल खराब कर सकती हैं, इसलिए संयम ज़रूरी है। शेफ, आईटी प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स और शिक्षकों के लिए विदेश जाने या विदेश से जुड़ी किसी अच्छी खबर की संभावना है। अगर आज आपका इंटरव्यू है, तो आत्मविश्वास के साथ जाएं। चांस अच्छे हैं। कुछ कामों में आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए नए पार्टनरशिप बनने के योग हैं और दिन के दूसरे भाग में आप नया उत्पाद या आइडिया लॉन्च भी कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन की स्थिति मजबूत रहेगी। पहले किए गए निवेश अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आप लंबित देनदारियां चुकता कर पाएंगे। आज आप फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन बना सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ चल रहे पैसों के विवाद को भी सुलझाने में सफल होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का भी अच्छा मौका है। कारोबारी लोग पार्टनर्स के जरिए फंड जुटा पाएंगे। कुछ लोग आज बच्चों के बीच संपत्ति बांटने का फैसला भी ले सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ज्यादातर सामान्य रहेगी, लेकिन जिन लोगों को दिल से जुड़ी पुरानी समस्या है, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को बोन या जोड़ से संबंधित असुविधा हो सकती है। महिलाओं को स्त्री-रोग संबंधी शिकायतें हो सकती हैं। पानी खूब पीते रहें और काम तथा निजी जीवन के बीच बैलेंस रखें। परिवार को समय देने से मानसिक शांति भी मिलेगी।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com