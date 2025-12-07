Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 8 December 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 8 दिसंबर : वृषभ राशि वाले पार्टनर का रखें पूरा ध्यान, किसी भी काम में न करें लापरवाही

वृषभ राशिफल 8 दिसंबर : वृषभ राशि वाले पार्टनर का रखें पूरा ध्यान, किसी भी काम में न करें लापरवाही

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 8 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आज वृषभ राशि वालों को अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रखना होगा और काम में लापरवाही से बचें।

Dec 07, 2025 07:05 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 8 December, वृषभ राशिफल: आज अपने पार्टनर को खुश रखना और उनके साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा। काम की जिम्मेदारियों को समझकर चलें, क्योंकि छोटी लापरवाही दिक्कत पैदा कर सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आज आप कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला भी ले सकते हैं। सेहत सामान्य बनी रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज प्यार के मामले में रोमांटिक रवैया अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे पुराने मुद्दे भी आसानी से सुलझ जाएंगे। आप दोनों किसी रोमांचक या मजेदार एक्टिविटी में साथ समय बिताना पसंद करेंगे। ध्यान रहे- आज अनजाने में भी अपने पार्टनर का दिल न दुखाएं। कुछ महिलाओं को परिवार के भीतर हल्की परेशानियां हो सकती हैं। सिंगल महिलाएं ऑफिस या क्लासरूम में किसी ऐसे व्यक्ति से प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं, जिसे वे लंबे समय से जानती हैं। शादीशुदा जातकों को आज अपने पार्टनर से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। कुछ महिलाओं आज कंसीव भी कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों को आज होगा धन लाभ, दोपहर बाद करेंगे दान-पुण्य

करियर राशिफल: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिबद्धता आज बहुत मायने रखेगी। अहंकार से जुड़ी छोटी बातें माहौल खराब कर सकती हैं, इसलिए संयम ज़रूरी है। शेफ, आईटी प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स और शिक्षकों के लिए विदेश जाने या विदेश से जुड़ी किसी अच्छी खबर की संभावना है। अगर आज आपका इंटरव्यू है, तो आत्मविश्वास के साथ जाएं। चांस अच्छे हैं। कुछ कामों में आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए नए पार्टनरशिप बनने के योग हैं और दिन के दूसरे भाग में आप नया उत्पाद या आइडिया लॉन्च भी कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन की स्थिति मजबूत रहेगी। पहले किए गए निवेश अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आप लंबित देनदारियां चुकता कर पाएंगे। आज आप फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन बना सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ चल रहे पैसों के विवाद को भी सुलझाने में सफल होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का भी अच्छा मौका है। कारोबारी लोग पार्टनर्स के जरिए फंड जुटा पाएंगे। कुछ लोग आज बच्चों के बीच संपत्ति बांटने का फैसला भी ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:साल 2026 इन राशियों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ज्यादातर सामान्य रहेगी, लेकिन जिन लोगों को दिल से जुड़ी पुरानी समस्या है, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को बोन या जोड़ से संबंधित असुविधा हो सकती है। महिलाओं को स्त्री-रोग संबंधी शिकायतें हो सकती हैं। पानी खूब पीते रहें और काम तथा निजी जीवन के बीच बैलेंस रखें। परिवार को समय देने से मानसिक शांति भी मिलेगी।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने