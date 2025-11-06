Hindustan Hindi News
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 November 2025
वृषभ राशिफल 7 नवंबर : वृषभ राशि वाले अपने काम पर दें ध्यान, राजनीति से रहें दूर

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को आज अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।

Thu, 6 Nov 2025 08:37 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 7 November, वृषभ राशिफल: आज का दिन आपके लिए भावनाओं और जिम्मेदारियों दोनों से भरा रहेगा। अपने प्यार भरे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए साथी के साथ समय बिताएं। काम में नई जिम्मेदारियां लेने से करियर ग्रोथ के मौके मिलेंगे। थोड़ा तनाव प्यार और काम दोनों जगह रह सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से सब संभल जाएगा। आज बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें। सेहत में हल्की परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान रखें।

लव राशिफल: आज अपने दिल की बात कहने के लिए दिन बेहद अच्छा है। आपको अपने साथी से पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। अगर किसी को पसंद करते हैं, तो खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करें- जवाब सकारात्मक रहेगा। पार्टनर के प्रति सम्मान और अपनापन दिखाएं, इससे रिश्ता और गहरा होगा। आप चाहें तो अपने रिश्ते की बात घरवालों से भी कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों के लिए दिन शुभ है, संतान सुख की संभावना भी बन रही है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर फोकस करें। अपनी तकनीकी स्किल्स को सुधारने पर ध्यान दें, इससे करियर में अच्छी प्रगति होगी। सैलरी बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि कोई वरिष्ठ आपके काम को कम आंकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप अपना ध्यान और परफॉर्मेंस बनाए रखें। टीम मीटिंग में अपने आइडियाज खुलकर रखें, लोग आपकी बातों को सराहेंगे। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दिन का दूसरा भाग इंटरव्यू के लिए शुभ रहेगा।

आर्थिक राशिफल: पहले किए गए निवेश से फायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आज फिजूलखर्ची से बचें। लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च करने से परहेज करें और जितना हो सके बचत करें। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद हो सकते हैं। घर या ऑफिस के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। कुछ महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए योगदान देना पड़ सकता है। परिवार में शादी जैसी खुशी के मौके पर भी कुछ आर्थिक जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं को गाइनोकॉलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें। योग और मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलेगी। आज फेफड़ों, दिल या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। बुजुर्ग लोग अगर पहाड़ी इलाके की यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें और दवाइयां साथ रखें। दिन का पहला भाग किसी मेडिकल सर्जरी या चेकअप के लिए भी अच्छा है।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
