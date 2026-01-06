वृषभ राशिफल 7 जनवरी: वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, वाहन सावधानी से चलाएं

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज अपने प्रेम जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करें।

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 7 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वाले आज अपने प्रेम जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही कामकाज में भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें। निवेश के मामले में सुरक्षित विकल्प चुनें और सेहत से जुड़ी आदतों पर ध्यान दें। निजी और पेशेवर जीवन में विवादों से दूर रहना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। कुल मिलाकर आज सेहत सामान्य रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृषभ राशि का लव राशिफल: आज अपने प्यार का खुलकर इजहार करें। नई चीजें आजमाने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। कुछ लोग आज अपने क्रश को दिल की बात बता सकते हैं और जवाब सकारात्मक मिलने के योग हैं। कुछ महिलाओं के लिए शादी तय होने की संभावना भी बन रही है। पार्टनर की आज़ादी पर रोक लगाने से बचें, क्योंकि ज्यादा पजेसिव होना रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। विवाहित महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीरता से सोच सकती हैं।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: आज टीम मीटिंग्स में सक्रिय रहें, इससे आपकी प्रोफाइल मजबूत होगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे आज आत्मविश्वास के साथ रिजाइन दे सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मौके मिल सकते हैं। हेल्थकेयर, आईटी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। क्लाइंट्स के साथ बातचीत और नेगोशिएशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और काम में नया सोच अपनाएं। कुछ सहकर्मियों के साथ हल्का ईगो क्लैश हो सकता है, लेकिन इससे काम पर असर नहीं पड़ेगा।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शेयर बाजार में बड़े निवेश से फिलहाल बचें। कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में शामिल होना पड़ सकता है। आज नया वाहन खरीदने के लिए दिन अच्छा है। दान-पुण्य या किसी जरूरतमंद की मदद करने का मन भी बन सकता है। व्यापारियों को अनजान जगहों पर नए निवेश से सावधान रहना चाहिए। कुछ नई साझेदारियों में फंड से जुड़े मुद्दे सुलझ सकते हैं।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। रात के समय वाहन चलाते हुए, खासकर पहाड़ी इलाकों में, सावधानी बरतें। ऑफिस और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जंक फूड, ज्यादा बैठकर रहने की आदत और शराब से दूरी रखें। कुछ बच्चों को पाचन या मुंह से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज जिम या योग क्लास जॉइन करने के लिए भी अच्छा दिन है। दिन का दूसरा भाग सांस से जुड़ी परेशानी वालों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com