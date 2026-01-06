Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 January 2026 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 7 जनवरी: वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, वाहन सावधानी से चलाएं

वृषभ राशिफल 7 जनवरी: वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, वाहन सावधानी से चलाएं

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 7 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज अपने प्रेम जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करें।

Jan 06, 2026 11:03 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 7 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वाले आज अपने प्रेम जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही कामकाज में भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करें। निवेश के मामले में सुरक्षित विकल्प चुनें और सेहत से जुड़ी आदतों पर ध्यान दें। निजी और पेशेवर जीवन में विवादों से दूर रहना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। कुल मिलाकर आज सेहत सामान्य रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृषभ राशि का लव राशिफल: आज अपने प्यार का खुलकर इजहार करें। नई चीजें आजमाने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। कुछ लोग आज अपने क्रश को दिल की बात बता सकते हैं और जवाब सकारात्मक मिलने के योग हैं। कुछ महिलाओं के लिए शादी तय होने की संभावना भी बन रही है। पार्टनर की आज़ादी पर रोक लगाने से बचें, क्योंकि ज्यादा पजेसिव होना रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। विवाहित महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीरता से सोच सकती हैं।

ये भी पढ़ें:मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से इन राशियों के जीवन में होगी नई शुरुआत

वृषभ राशि का करियर राशिफल: आज टीम मीटिंग्स में सक्रिय रहें, इससे आपकी प्रोफाइल मजबूत होगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे आज आत्मविश्वास के साथ रिजाइन दे सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मौके मिल सकते हैं। हेल्थकेयर, आईटी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। क्लाइंट्स के साथ बातचीत और नेगोशिएशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और काम में नया सोच अपनाएं। कुछ सहकर्मियों के साथ हल्का ईगो क्लैश हो सकता है, लेकिन इससे काम पर असर नहीं पड़ेगा।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। शेयर बाजार में बड़े निवेश से फिलहाल बचें। कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में शामिल होना पड़ सकता है। आज नया वाहन खरीदने के लिए दिन अच्छा है। दान-पुण्य या किसी जरूरतमंद की मदद करने का मन भी बन सकता है। व्यापारियों को अनजान जगहों पर नए निवेश से सावधान रहना चाहिए। कुछ नई साझेदारियों में फंड से जुड़े मुद्दे सुलझ सकते हैं।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। रात के समय वाहन चलाते हुए, खासकर पहाड़ी इलाकों में, सावधानी बरतें। ऑफिस और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जंक फूड, ज्यादा बैठकर रहने की आदत और शराब से दूरी रखें। कुछ बच्चों को पाचन या मुंह से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज जिम या योग क्लास जॉइन करने के लिए भी अच्छा दिन है। दिन का दूसरा भाग सांस से जुड़ी परेशानी वालों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने