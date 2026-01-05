Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 6 January 2026 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 6 जनवरी: वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रहेगी बढ़िया, करियर में आएंगी चुनौतियां

वृषभ राशिफल 6 जनवरी: वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रहेगी बढ़िया, करियर में आएंगी चुनौतियां

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 6 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को आज प्यार के रिश्ते में खुशियां बांटने के मौके मिलेंगे।

Jan 05, 2026 08:47 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 6 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों को आज प्यार के रिश्ते में खुशियां बांटने के मौके मिलेंगे। कामकाज में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लें और सेहत भी सामान्य रहेगी। आज आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहेगा। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और सेहत को लेकर कोई खास परेशानी नहीं दिखती।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृषभ राशि का लव राशिफल: आज प्रेम जीवन में अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। यह समय पुराने मतभेदों को सुलझाने के लिए भी सही है। अपने पार्टनर को फैसले लेने की पूरी आज़ादी दें, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। जो लोग अपने रिश्ते की बात घरवालों से करना चाहते हैं, वे दिन के दूसरे हिस्से में ऐसा कर सकते हैं। कुछ महिलाओं का पुराने प्रेमी से फिर से मेल-जोल हो सकता है। ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखें। शादी को लेकर सोच रहे लोग आज अंतिम फैसला ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज प्यार में रखें धैर्य, नौकरी और पैसों को लेकर रहें सतर्क

वृषभ राशि का करियर राशिफल: आज कामकाज में थोड़ी रुकावट आ सकती है, जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। ऑफिस में नए आइडिया रखते समय सावधानी बरतें। टीम के भीतर आपके व्यवहार को लेकर आलोचना हो सकती है। छात्रों के लिए दिन अच्छा है और वे परीक्षा में सफल हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान से जुड़े विषयों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी होगा। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यापारियों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सूर्य, बुध और शुक्र मकर राशि में करेंगे प्रवेश, इन राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन की आवक होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े कामों में निवेश करने का मन बनेगा। घर में प्रॉपर्टी से जुड़ा छोटा-मोटा विवाद हो सकता है, जिससे भाई-बहनों या रिश्तेदारों के साथ हल्का तनाव पैदा हो सकता है। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार में किसी खुशी या समारोह के चलते खर्च करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:सकट चौथ पर बन रहे हैं 4 शुभ योग, इस तरह करें पूजा तो मिलेगा पूरा फल

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज ऐसा खान-पान रखें जो आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा करें और पूरा आराम लें। दिन का दूसरा हिस्सा जिम जॉइन करने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लगने की आशंका है। मानसिक तनाव से बचने के लिए परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं। दोपहिया वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने