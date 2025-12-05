Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 6 December 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 6 दिसंबर : वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, आज निवेश करने से बचें

वृषभ राशिफल 6 दिसंबर : वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें नियंत्रण, आज निवेश करने से बचें

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 6 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ ऱाशि वालों को आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। निवेश करने से भी बचें।

Dec 05, 2025 08:04 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 6 December, वृषभ राशिफल: आज आपको अपने रिश्ते से जुड़ी छोटी-छोटी परेशानियां सुलझानी चाहिए और पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताना फायदेमंद रहेगा। काम की जगह पर बेहतर प्रदर्शन जारी रखें और किसी भी स्थिति में लापरवाही न करें। पैसों का उपयोग सोच-समझकर करें, क्योंकि गलत फैसले आर्थिक दिक्कत पैदा कर सकते हैं। रिश्ते में खुशी खोजें, प्रोफेशनल मामलों में समझदारी दिखाएं, पैसों में सावधानी रखें। सेहत आज अच्छी बनी रहेगी।

लव राशिफल: आज आपका पार्टनर थोड़ा ज्यादा मांग करने वाला हो सकता है, जिससे रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे समय में बातचीत साफ और शांत तरीके से करना जरूरी है। नई रिलेशनशिप में समय और समझ दोनों की जरूरत होगी और आपको कुछ मामलों में समझौता भी करना पड़ सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी आपके प्रेम जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उससे बचें। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज परिवार बढ़ाने का अच्छा दिन है और वे इस दिशा में सफल भी रहेंगी। वहीं, सिंगल लोगों को दोपहर के बाद नया प्यार मिलने की संभावना है।

करियर राशिफल: कार्यस्थल पर आज समय सीमा पूरी करने में दिक्कत आ सकती है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। टीम मीटिंग में बोलते समय सावधानी बरतें, क्योंकि गलत बयानबाजी समस्या बढ़ा सकती है। कुछ प्रोफेशनल्स को मशीनों या तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जिससे परफॉर्मेंस प्रभावित होगा। जिन लोगों के आज इंटरव्यू हैं उन्हें हर प्रश्न का जवाब सोच-समझकर देना चाहिए। विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए रास्ता साफ होता दिखाई देगा और आज व्यापारी अपनी पार्टनरशिप से जुड़े मुद्दों को भी सफलतापूर्वक सुलझा लेंगे। छात्रों के लिए परीक्षाओं में सफलता मिलने की भी संभावना है।

आर्थिक राशिफल: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि पैसा उतना नहीं आएगा जितनी उम्मीद थी और इससे रोजमर्रा का बजट प्रभावित हो सकता है। आज स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बचें। परिवार के भीतर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। कुछ महिलाएं ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ चल रहे पैसों के मामलों को आज ही सुलझा लेना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में आज आप बेहतर महसूस करेंगे और सांस से जुड़ी दिक्कतें या वायरल बुखार जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। बड़े लोगों को ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक सोच रखते हों। आज व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें, खूब पानी पिएं और धूम्रपान से दूर रहें। जंक फूड से बचें और प्रोटीन व पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। बच्चों को बाहर खेलते समय सावधान रहने की जरूरत है ताकि चोट से बच सकें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

