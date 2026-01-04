Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 5 जनवरी: वृषभ राशि वाले आज सोच-समझकर करें सभी काम, रिस्क लेने से बचें

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 5 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सोच-समझकर चलने का है। रिस्क लेने से बचें।

Jan 04, 2026 08:51 pm IST, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 5 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सोच-समझकर चलने का है। अगर आप अपने रोजमर्रा के काम तय तरीके से करेंगे, वादे निभाएंगे और छोटी-छोटी सुधारों पर ध्यान देंगे, तो घर और काम- दोनों जगह आराम और संतुलन बना रहेगा। आज लिए गए ठोस और जमीन से जुड़े फैसले तनाव कम करेंगे। परिवार और ऑफिस के लोग आपकी मेहनत और धैर्य को नोटिस करेंगे। अचानक रिस्क लेने से बचें और जो काम पहले से कर रहे हैं, उसी को और बेहतर बनाएं।

वृषभ राशि का लव राशिफल: प्यार में आज दिखावा नहीं, स्थिरता और भरोसा काम आएगा। छोटे-छोटे कामों से अपना ख्याल दिखाएं, आराम से बात करें और सामने वाले की जरूरतों को समझें। अगर आप रिश्ते में हैं, तो साथ में सादा लेकिन अच्छा समय बिताइए और ध्यान से सुनिए। अगर आप सिंगल हैं, तो शांत माहौल वाली बैठकों या मेल-जोल में शामिल हों और आत्मविश्वास के साथ बात करें। आज ड्रामा या कड़वी बातों से बचें। धैर्य, अपनापन और सोच-समझकर दिया गया प्यार रिश्तों को मजबूत करेगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आज धीमी लेकिन पक्की प्रगति का दिन है। कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर एक-एक करके पूरा करें। चेकलिस्ट या नोट्स का इस्तेमाल करें ताकि गलती न हो। टीम के लोगों की मदद करें- आपकी भरोसेमंद छवि सीनियर्स तक पहुंचेगी। आज कोई जोखिम भरा नया काम शुरू न करें, बल्कि पुराने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाएं। अपने काम का रिकॉर्ड रखें और प्रगति की जानकारी सही समय पर दें। लगातार मेहनत आगे चलकर अच्छे मौके दिलाएगी।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज लंबी सोच रखें। बिना सोचे खर्च करने से बचें और रोज थोड़ा-थोड़ा बचाने की आदत बनाएं। दिनभर के खर्च नोट करें, इससे फालतू खर्च पकड़ में आएगा। खरीदारी से पहले विकल्पों की तुलना करें और ऐसी चीज लें जो टिकाऊ हो। काम से जुड़ी स्किल या टूल्स पर छोटा निवेश फायदेमंद रहेगा। किसी बड़ी खरीद की योजना हो तो कई कोटेशन देखकर समझदारी से फैसला लें। सही बजट और नियमित बचत से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए आज नियमित दिनचर्या सबसे जरूरी है। समय पर सोएं, पोषण वाला खाना खाएं और रोज थोड़ा चलें-फिरें। खाने में सब्जियां, साबुत अनाज और हल्का प्रोटीन शामिल करें। बीच-बीच में गहरी सांस लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि तनाव कम हो। देर रात भारी खाना और शाम को ज्यादा कैफीन लेने से बचें। अगर थकान या दर्द महसूस हो, तो आराम करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। छोटे लेकिन लगातार अच्छे अभ्यास आपको लंबे समय तक फिट रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
