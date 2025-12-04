Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 5 दिसंबर : वृषभ राशि वाले आज न खरीदें फालतू चीजें, काम में न करें जल्दबाजी

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 5 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ ऱाशि वाले फालतू खर्चों से बचें और किसी काम में जल्दबाजी न करें।

Dec 04, 2025 08:58 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 5 December, वृषभ राशिफल: आज आप शांति से काम करोगे तो जरूरी चीजें आराम से निपट जाएंगी। छोटे-छोटे काम पूरे होने से मन अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत साफ प्लान के साथ करें। एक-एक करके काम पूरा करते चलें, तनाव नहीं होगा। लोगों से बात करते वक्त थोड़ा धैर्य रखें। हो सकता है कोई छोटी मदद या सलाह मिल जाए, जिससे आपका काम आसान हो जाएं। बस निरंतर कदम बढ़ाएं और छोटी खुशियों को एन्जॉय करें।

लव राशिफल: आज रिश्तों में आराम से, प्यार से बात करें। अगर सिंगल है तो किसी शांत जगह या छोटी मीटिंग में जाएं। हल्की-फुल्की बातचीत से नई दोस्ती हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो बस साथ में थोड़ा टाइम बिताएं। गंभीर बातें करने की जल्दी न करें। सही टाइम खुद मिल जाएगा। छोटी-छोटी खुशियां और ध्यान रिश्ते को मजबूत बनाएंगे।

करियर राशिफल: आज काम में जल्दीबाजी न करें। एक काम पूरा करें, फिर दूसरा शुरू करें। ऐसे में गलतियां कम होंगी। डिटेल्स को एक बार जरूर चेक कर लेना। किसी सहकर्मी को मदद की जरूरत हो तो हाथ बढ़ा दे, इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी। मीटिंग में आराम से अपनी बात रखना। लोग सुनेंगे। सीनियर्स की बात मानोगे तो फायदा ही होगा। छोटे-छोटे काम बढ़िया तरीके से पूरे करोगे तो आगे कोई जिम्मेदारी मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों को लेकर थोड़ा संभलकर चलना अच्छा रहेगा। थोड़ी बचत जरूर करें। फालतू चीजें न खरीदें। पहले सोचे, फिर खरीदें। अगर बड़ा खर्च करने का मन हो रहा है तो किसी भरोसेमंद से राय ले लें। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमाई भी हो सकती है। जैसे- कोई छोटा काम या मदद। धीरे-धीरे बचत बढ़ाएं, इससे भविष्य सुरक्षित लगेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी सेहत का ध्यान हल्के-फुल्के तरीके से रखना होगा। समय पर सोना, पानी पीते रहना और हल्का खाना- यही काफी है। थोड़ा टहल लें या स्ट्रेच कर लें, इससे बदन हल्का लगेगा। रात को भारी खाना न खाएं। पूरे दिन बैठकर काम करते हो तो थोड़ी देर उठकर स्ट्रेच कर लें। थक जाओ तो तुरंत आराम कर लें। शरीर की सुनें। ऐसे छोटे-छोटे कदम से कल और अच्छा महसूस होगा।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

