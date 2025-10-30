वृषभ राशिफल 31 अक्टूबर : वृषभ राशि वालों की लाइफस्टाइल में होगा सुधार, स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 31 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण से निभाएं। पैसों की स्थिति सुधरेगी और लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा।

Thu, 30 Oct 2025 09:10 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 31 October, वृषभ राशिफल: आज रिश्ते में बातचीत पर ध्यान देने की जरूरत है। काम की जगह पर किसी तरह का झगड़ा या बहस करने से बचें। पैसों के मामले में अनुशासन बनाए रखें। सेहत आज ठीक रहेगी। प्यार में बड़ी परेशानी नहीं होगी। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण से निभाएं। पैसों की स्थिति सुधरेगी और लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। कोई गंभीर सेहत संबंधी समस्या नहीं आएगी।

लव राशिफल: अपनी बात पर कायम रहें लेकिन उसे पार्टनर पर थोपने की कोशिश न करें। सिंगल लोग किसी दिलचस्प शख्स से मिल सकते हैं, लेकिन प्रपोज करने से पहले थोड़ा इंतजार करें। आप दोनों को एक-दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए ताकि पुराने मनमुटाव खत्म हो सकें। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति से सही ढंग से बातचीत करनी चाहिए और ससुराल वालों से भी नजदीकी बनाए रखनी चाहिए। जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे आज परिवार से बात कर सकते हैं।

करियर राशिफल: कामकाज के टारगेट को लेकर सावधान रहें। ऑफिस में कोई जटिल स्थिति बन सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे संभाल लेंगे। इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज बेहतर होगी। जो लोग आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें आज पहला बड़ा मौका मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को समूह के अंदर की साजिशों से सतर्क रहना चाहिए। बिजनेसमेन को फंड जुटाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इससे उनका काम रुकेगा नहीं और वे नए एरिया में बिजनेस बढ़ाने की सोच सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मन बना सकते हैं। किसी भाई या दोस्त से जुड़ा फाइनेंशियल विवाद सुलझाने की पहल करें। दिन का दूसरा भाग वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। घर में किसी कानूनी मामले में आपको आर्थिक मदद देनी पड़ सकती है। आप किसी चैरिटी या दान-पुण्य के काम में भी पैसे खर्च कर सकते हैं। कारोबारी लोगों को फंड जुटाने में थोड़ी मुश्किल होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज और थोड़ी मेडिटेशन से करें ताकि तनाव कम रहे। कुछ बच्चों को आज स्किन पर रैशेज की समस्या हो सकती है। जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें सुबह डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बुजुर्गों को हल्के दर्द या चलने-फिरने में तकलीफ हो सकती है। बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचें और हल्का भोजन करें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

