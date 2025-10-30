Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 31 October 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 31 अक्टूबर : वृषभ राशि वालों की लाइफस्टाइल में होगा सुधार, स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा

वृषभ राशिफल 31 अक्टूबर : वृषभ राशि वालों की लाइफस्टाइल में होगा सुधार, स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 31 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण से निभाएं। पैसों की स्थिति सुधरेगी और लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा।

Thu, 30 Oct 2025 09:10 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 31 October, वृषभ राशिफल: आज रिश्ते में बातचीत पर ध्यान देने की जरूरत है। काम की जगह पर किसी तरह का झगड़ा या बहस करने से बचें। पैसों के मामले में अनुशासन बनाए रखें। सेहत आज ठीक रहेगी। प्यार में बड़ी परेशानी नहीं होगी। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण से निभाएं। पैसों की स्थिति सुधरेगी और लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा। कोई गंभीर सेहत संबंधी समस्या नहीं आएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: अपनी बात पर कायम रहें लेकिन उसे पार्टनर पर थोपने की कोशिश न करें। सिंगल लोग किसी दिलचस्प शख्स से मिल सकते हैं, लेकिन प्रपोज करने से पहले थोड़ा इंतजार करें। आप दोनों को एक-दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए ताकि पुराने मनमुटाव खत्म हो सकें। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति से सही ढंग से बातचीत करनी चाहिए और ससुराल वालों से भी नजदीकी बनाए रखनी चाहिए। जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे आज परिवार से बात कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों को आज जमकर करनी होगी मेहनत, खर्चों में भी करें कटौती

करियर राशिफल: कामकाज के टारगेट को लेकर सावधान रहें। ऑफिस में कोई जटिल स्थिति बन सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे संभाल लेंगे। इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज बेहतर होगी। जो लोग आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें आज पहला बड़ा मौका मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को समूह के अंदर की साजिशों से सतर्क रहना चाहिए। बिजनेसमेन को फंड जुटाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इससे उनका काम रुकेगा नहीं और वे नए एरिया में बिजनेस बढ़ाने की सोच सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मन बना सकते हैं। किसी भाई या दोस्त से जुड़ा फाइनेंशियल विवाद सुलझाने की पहल करें। दिन का दूसरा भाग वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। घर में किसी कानूनी मामले में आपको आर्थिक मदद देनी पड़ सकती है। आप किसी चैरिटी या दान-पुण्य के काम में भी पैसे खर्च कर सकते हैं। कारोबारी लोगों को फंड जुटाने में थोड़ी मुश्किल होगी।

ये भी पढ़ें:नवंबर का महीना इन 3 राशियों के लिए रहेगा लकी, धन-दौलत में होगी वृद्धि, भाग्य का

स्वास्थ्य राशिफल: दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज और थोड़ी मेडिटेशन से करें ताकि तनाव कम रहे। कुछ बच्चों को आज स्किन पर रैशेज की समस्या हो सकती है। जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें सुबह डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बुजुर्गों को हल्के दर्द या चलने-फिरने में तकलीफ हो सकती है। बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचें और हल्का भोजन करें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने