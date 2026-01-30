Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 31 जनवरी 2026: वृषभ राशि वाले लव लाइफ में रखें धैर्य, नौकरी-कारोबार में मेहनत का मिलेगा फल

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 31 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 जनवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

Jan 30, 2026 08:42 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 31 जनवरी 2026, वृषभ राशिफल: आज वृषभ राशि वालों को अपने रिश्तों में चल रही हल्की अस्थिरता को संभालने की जरूरत है। कामकाज के मोर्चे पर आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता रंग लाएगी। पैसों के मामले में समझदारी से कदम उठाने की ज़रूरत है। राहत की बात यह है कि सेहत और आर्थिक स्थिति दोनों ही आज संतुलित रहेंगी। प्रेम जीवन में अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नई जिम्मेदारियां मिलने से दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर हालात आपके पक्ष में रहेंगे।

वृषभ राशि का लव राशिफल: प्रेम जीवन में आज छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। आपकी कोशिशों के बावजूद कुछ बातें तुरंत सुलझती नहीं दिखेंगी, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है साफ और खुलकर बातचीत करना। पार्टनर को समय देना और उसकी बात ध्यान से सुनना आज रिश्ते के लिए अहम रहेगा। किसी भी बड़े फैसले से पहले प्रेमी को विश्वास में लेना बेहतर होगा। निजी जीवन से जुड़े अहम मुद्दों पर मिलकर निर्णय लें। कुछ लोग आज अपने रिश्ते के बारे में माता-पिता से बातचीत कर सकते हैं। वहीं कुछ महिलाओं के लिए आज का दिन अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का भी हो सकता है।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: आज कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ध्यान रखें कि किसी भी काम में गुणवत्ता से समझौता न करें। दफ्तर में हल्की रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना ज़रूरी रहेगा। गुस्सैल ग्राहकों या सीनियर्स से बात करते समय आपका अनुभव और सूझ-बूझ काम आएगी। आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े लोगों को विदेश में काम करने के मौके मिल सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है और परीक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं। कारोबारियों को साझेदारों के साथ चल रहे विवाद सुलझाने में कामयाबी मिल सकती है।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं। इससे जीवन की कई आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। दिन का दूसरा हिस्सा शेयर बाजार में किस्मत आज़माने के लिए अनुकूल माना जा सकता है। कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला भी कर सकते हैं। कुछ महिलाओं के लिए घर की मरम्मत या साज-सज्जा का योग बन रहा है। जो लोग वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, वे भी आज इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आज जीवनशैली से समझौता न करें। सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए लापरवाही से बचें। कुछ बच्चों को वायरल या त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है। दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम से करना फायदेमंद रहेगा। खान-पान में प्रोटीन और विटामिन को शामिल करें। आज ट्रेन या बस में चढ़ते-उतरते समय सावधानी रखें। नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी होगा। योग और ध्यान से मानसिक मजबूती मिलेगी। बुजुर्गों को नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिस पर ध्यान देना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
