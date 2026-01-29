वृषभ राशिफल 30 जनवरी 2026: वृषभ राशि वाले प्रेम में रखें धैर्य, काम में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां और पैसों में बरतें सावधानी

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 30 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 जनवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 30 जनवरी 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों का आज का दिन रिश्तों और कामकाज दोनों में संतुलन बनाकर चलने का है। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी दिखाना जरूरी होगा। अगर आप एक-दूसरे के लिए समय निकालते हैं और खुलकर बातचीत करते हैं, तो रिश्ते में चल रही छोटी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। किसी भी तरह की बहस या तकरार से बचना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में नए काम और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास की परीक्षा लेंगी। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभालने में सफल रहेंगे। आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाने की जरूरत है। सेहत सामान्य रहेगी, बस लापरवाही से बचना जरूरी होगा।

वृषभ लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों में अहंकार को बिल्कुल भी जगह न दें। छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें और अपने साथी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। रिश्ते में शांति और समझ बनाए रखना आज सबसे जरूरी है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां बनने वाले रोमांटिक संबंधों से दूरी रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे मौजूदा प्रेम संबंध प्रभावित हो सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और किसी भी गलतफहमी को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। दिन का दूसरा हिस्सा प्रेमी को खुश करने के लिए अनुकूल है। कोई छोटा सा सरप्राइज या तोहफा रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकता है। जिन महिलाओं को अपने प्रेम संबंध को लेकर घर में विरोध झेलना पड़ा था, उन्हें आज माता-पिता का सहयोग मिल सकता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए आज का दिन खास हो सकता है और परिवार बढ़ाने से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा।

वृषभ करियर राशिफल: करियर के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। हर काम में आर्थिक पहलू पर नजर रखना जरूरी होगा, ताकि कंपनी या व्यवसाय को किसी तरह का नुकसान न हो। बैंकिंग, हेल्थकेयर और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए विदेश से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। सीनियर अधिकारी मुश्किल कामों में आपका साथ देंगे और आपके फैसलों पर भरोसा दिखाएंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। टीम मीटिंग्स में अपने नए और रचनात्मक विचार रखें, इससे आपकी पहचान बनेगी। साथ ही सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा। व्यापारियों और कारोबारियों को आज लाइसेंस या सरकारी कागजी काम से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय रहते समाधान भी निकल सकता है।

वृषभ आर्थिक राशिफल: आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। पैसों से जुड़ी छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जिसके चलते आपको अपनी जीवनशैली में कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। परिवार में संपत्ति या पैसों को लेकर बातचीत करने से बचें, क्योंकि इससे भाई-बहनों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार के किसी बड़े सदस्य या भाई-बहन को इलाज के लिए आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। व्यापार से जुड़े लोग आज पुराने बकाया भुगतान निपटा सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा। शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतें और किसी के कहने पर जल्दबाजी में फैसला न लें। सोच-समझकर किया गया खर्च भविष्य में राहत देगा।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में आज लापरवाही न करें। जिन लोगों को त्वचा से जुड़ी एलर्जी या संक्रमण की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ बुजुर्गों को किडनी या फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए नियमित जांच जरूरी है। खानपान पर खास ध्यान दें और तला-भुना या बाहर का खाना कम करें।बच्चों को खेलते समय हल्की चोट या कट लग सकता है, इसलिए सतर्क रहें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, दिल और छाती से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को दवाओं और दिनचर्या में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com