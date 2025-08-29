वृषभ राशिफल 30 अगस्त : वृषभ राशि वाले आज रहेंगे आनंद में, विभिन्न स्तोत्रों से होगा धन लाभ

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 30 August 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आज वृषभ राशि वाले प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें और अपनी लाइफ को क्रिएटिव बनाएं। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी।

Fri, 29 Aug 2025 08:26 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 30 August, वृषभ राशिफल: आज प्रेमी के साथ समय व्यतीत करें और अपनी लाइफ को क्रिएटिव बनाएं। प्रोफेशनल समस्याओं को सुलझा लें और नए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। आज स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की समस्याओं को सुलझाएं और लव अफेयर को और भी क्रिएटिव बनाएं। आज आपको ऑफिस में एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं। कुछ चुनौतियां जीवन में आ सकती हैं। आज आप फाइनेंशियल अच्छा करेंगे। आज स्वास्थ्य के मामले में भी दिन अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- अपने लवर्स की मांगों के प्रति संवेदनशील रहें। रिलेशनशिप को लेकर आज आप कोई निर्णय ले सकते हैं। आज आप कई घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। जहां आप विभिन्न रोमांचक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि किसी दोस्त या रिश्तेदार की बातों से आपका प्रेमी प्रभावित न हो। इससे आपके लव अफेयर में परेशानियां आ सकती हैं। शादीशुदा जातक आज परिवार को बढ़ाने को लेकर विचार कर सकते हैं। प्रेमी की इज्जत करें और अपने विचारों को जबरदस्ती न थोपें।

करियर राशिफल- आज प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव रहेगी और जीवन में अच्छे पलों का आनंद लेंगे। आज कोई इंटरव्यू भी शेड्यूल हो सकता है, जिसे आपको आत्मविश्वास के साथ अटेंड करना होगा। इस इंटरव्यू का आपको पॅाजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर जातकों को आज सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ नई डील साइन कर सकते हैं। जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज अगर आप व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। फैशन एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और परिधान से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।

आर्थिक राशिफल- आज विभिन्न स्तोत्रों से धन लाभ होगा। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ चल आ रहे आर्थिक विवाद को सुलझाने में सफल रहेंगी। सीनियर्स आज संपत्ति का बटवारा बच्चों में कर सकते हैं। आज आप कोई प्रोपर्टी भी खरीद सकते हैं। व्यापारियों को आज व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। भाग्यशाली जातकों को आज स्टॅाक, व्यापार में भी खूब फायदा हो सकता है। आज आप दिन के दूसरे भाग में दान भी कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जोडे़ में दर्द और वायरल फीवर से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधित समस्याएं या स्किन एलर्जी हो सकती हैं। ऑफिस के तनाव को घर में न लें। आज आप जिम भी जॅाइन कर सकते हैं। डाइट पर अपना नियंत्रण रखें। चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग करें। इसकी जगह पर ताजे जूस का सेवन करें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

