वृषभ राशिफल 3 जनवरी: वृषभ राशि वाले जल्दबाजी में न करें काम, आज किसी को न दें उधार

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 3 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज खुद को शांत और संभला हुआ महसूस करेंगे। जल्दी करने की जरूरत नहीं है।

Jan 02, 2026 09:31 pm IST, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 3 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वाले आज खुद को शांत और संभला हुआ महसूस करेंगे। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। छोटे-छोटे, सोच-समझकर उठाए गए कदम आगे चलकर अच्छा फायदा देंगे। परिवार से प्यार से बात करें, कोई एक जरूरी काम पूरा करें और रोज की साधारण दिनचर्या बनाए रखें। इससे मन भी ठीक रहेगा और काम भी सही दिशा में चलेगा। आज वृषभ राशि वाले धीमे चलेंगे, लेकिन भरोसे के साथ। घर के काम हों या पैसों से जुड़े मामले, सब कुछ आराम से प्लान करें। किसी से खुलकर बात करने से मन का बोझ हल्का होगा। काम में ऐसा फैसला लें जो लंबे समय तक काम आए। सेहत और नींद को लेकर ज्यादा प्रयोग न करें, जो रूटीन चल रहा है वही ठीक रहेगा। शाम तक मन काफी शांत और सुरक्षित महसूस करेगा।

वृषभ राशि का लव राशिफल: आज रिश्तों में अपनापन और नरमी बहुत काम आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्त से मिल लें या किसी शांत जगह पर जाएं, वहां किसी अच्छे इंसान से बात हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे साथ बैठकर वीकेंड की कोई छोटी-सी योजना बना सकते हैं। आज पैसों को लेकर बहस न करें। धीरे बोलें, सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। एक तारीफ, छोटा-सा काम में हाथ बंटाना रिश्ते में मिठास बढ़ा देगा।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: आज काम में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। जो जरूरी काम हैं, उनकी एक छोटी लिस्ट बना लें और एक-एक करके निपटाएं। इससे काम साफ रहेगा और तनाव भी नहीं होगा। अगर किसी की मदद चाहिए तो सीधे और साफ शब्दों में कह दें। बिना बॉस से पूछे कोई बड़ा बदलाव न करें। फाइलें और नोट्स सही से रखें, ताकि बाद में दिक्कत न हो। आपका शांत रवैया आज कई छोटी समस्याओं को सुलझा देगा।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने का दिन है। बैंक के मैसेज चेक कर लें और अगर कोई छोटा बिल बाकी है तो समय पर चुका दें। कोई डील या ऑफर मिले तो बिना समझे हां न कहें। हर बात ध्यान से पढ़ें। अगर थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिले तो उसे खर्च करने के बजाय बचा लें। ऐसे किसी को उधार न दें जो साफ-साफ न बताए कि पैसे कैसे लौटाएगा। आज की समझदारी आगे चलकर चैन देगी।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। थकान लगे तो आराम करें। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग काफी रहेगी। बहुत भारी खाना न खाएं, हल्का और सादा खाना बेहतर रहेगा। पानी पीते रहें। अगर मन बेचैन हो तो बैठकर सोचें कि अभी क्या करने से अच्छा लगेगा- वही करें। आज थोड़ा जल्दी सो जाएं और सोने से पहले मोबाइल कम चलाएं, नींद अच्छी आएगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
