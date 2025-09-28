वृषभ राशिफल 29 सितंबर : वृषभ राशि वाले धन के मामले में लेंगे महत्वपूर्ण फैसले, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 29 September 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें ताकि उम्मीदों पर खरा उतर सकें। सेहत आज थोड़ी परेशानी दे सकती है।

Sun, 28 Sep 2025 11:03 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 29 September, वृषभ राशिफल: अंदरूनी परेशानियों के बावजूद आपका रिश्ता आज बढ़िया रहेगा। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें ताकि उम्मीदों पर खरा उतर सकें। सेहत आज थोड़ी परेशानी दे सकती है। रिश्ते में रोमांस से जुड़े मसलों को सुलझाएं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रखेंगी। सेहत के मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। पैसों के मामले में आप महत्वपूर्ण फैसले लेंगे।

लव राशिफल : अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें। दोनों को कम्युनिकेशन में खुला रहना चाहिए और ईगो के मुद्दे न हों। आपका लवर स्टब्बॉर्न लग सकता है, लेकिन इस पर बहस न करें। दिन के दूसरे हिस्से में रिश्ते पर माता-पिता के साथ चर्चा करना अच्छा रहेगा। ऑफिस रोमांस के मामले में सावधान रहें क्योंकि यह प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। कुछ रिश्ते शादी में बदल सकते हैं, वहीं शादीशुदा महिलाएं परिवार बढ़ाने पर गंभीर हो सकती हैं।

करियर राशिफल : ऑफिस में आपका कमिटमेंट पॉजिटिव परिणाम देगा। वर्कप्लेस में कम्युनिकेशन पर सावधानी रखें। कोई सीनियर आपकी एटीट्यूड से खुश नहीं हो सकता, जिससे टीम सेशन्स में हंगामा हो सकता है। आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, शेफ्स और सरकारी कर्मचारी आज ऑफिस में ज्यादा समय बिताएंगे। ऑफिस के काम के लिए आज ट्रैवल भी करनी पड़ सकती है। बिजनेस वाले नए कॉन्सेप्ट या आइडिया लॉन्च करने के लिए दिन चुन सकते हैं।

आर्थिक राशिफल : आज धन आपके साथ रहेगा। आप प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। दिन के दूसरे हिस्से में किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ मनीटरी डिस्प्यूट सुलझाने का समय अच्छा है। जो बिजनेस वाले नए इलाके में एक्सपैंशन सोच रहे हैं, उनके लिए हालात अच्छे रहेंगे। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बढ़ाने और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें।

स्वास्थ्य राशिफल : जिन्हें पहले से कार्डियक इलनेस का इतिहास है, उन्हें कॉम्प्लिकेशन्स हो सकते हैं। सांस लेने पर दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। दिन के दूसरे भाग में सीनियर्स के लिए जोड़ों में दर्द और विजन से जुड़े इश्यू रहेंगे। सुबह योगा और लाइट एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह शरीर को एनर्जी देता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करता है।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

