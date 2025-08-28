वृषभ राशिफल 29 अगस्त : वृषभ राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का समय रहेगा अच्छा, विभिन्न स्तोत्रों से होगा धन लाभ

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 29 August 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आज रिलेशनशिप में छोटी-मोटी समस्याएं रहेंगी, लेकिन प्रेम भरपूर रहेगा। आज धन भी आएगा और स्वास्थ्य संबंधित भी कोई खास समस्या नहीं होगी।

Thu, 28 Aug 2025 08:48 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 29 August, वृषभ राशिफल: आज रिलेशनशिप में छोटी-मोटी समस्याएं रहेंगी, लेकिन प्रेम भरपूर रहेगा। प्रोफेशनल समस्याओं को दूर करें और दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। आज स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों ही अच्छी रहेंगी। रिलेशनशिप में खुश रहें। कार्यक्षेत्र में अपना बेस्ट दें। आज धन भी आएगा और स्वास्थ्य संबंधित भी कोई खास समस्या नहीं होगी।

लव राशिफल- दिन के पहले भाग में रिलेशनशिप में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान विवेक से काम लें। गुस्सा न करें। कठोर शब्दों का उपयोग न करें और आपसी विवाद में माता-पिता को शामिल न करें। कुछ महिलाओं को आज प्रपोजल मिल सकते हैं। कोई साथ में काम करने वाला भी शादी के लिए परिवार से बात कर सकता है। शादीशुदा पुरुष जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। आपके जीवनसाथी को इस अफेयर का पता चल सकता है।

करियर राशिफल- आज प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। हालांकि कुछ टास्क की वजह से आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, मानव संसाधन कर्मियों और वकील आज व्यस्त रहेंगे, जबकि सरकारी कर्मचारियों के स्थान परिवर्तन के योग हैं। जिन लोगों ने अभी-अभी कंपनी जॅाइन की है वो लोग टीम मीटिंग में अभी अपने विचार न रखें। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, वो आज ऐसा कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को आज विदेश में नए अवसर मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- दिन का पहला भाग आर्थिक रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि बढ़ते हुए दिन के साथ विभिन्न स्तोत्रों से धन का आगमन होगा। आज कोई प्रोपर्टी का सौदा भी हो सकता है जिससे समृद्धि बढ़ेगी। आज का दिन ज्वेलरी खरीदने के लिए भी अच्छा है। कुछ महिलाओं को पारिवारिक प्रोपर्टी भी मिल सकती है। आप व्यवसाय में किसी नाराज हुए पार्टनर के साथ भी मेल-मिलाप करेंगे और धन से जुड़े मुद्दों का सुलझाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि वायरल फीवर, गले में खरास, पाचन संबंधित समस्या या स्किन एलर्जी हो सकती है। आज का दिन एक्सरसाइज शूरू करने के लिए भी अच्छा है। आज आप जिम भी जॅाइन कर सकते हैं। आज पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करें। अपने आप को हाइड्रेटड रखें। अगर आपको डॅाक्टर ने दवाइयों का सेवन करने को कहा है तो समय पर दवाइयां और विटामिन्स लें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com