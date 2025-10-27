वृषभ राशिफल 28 अक्टूबर : वृषभ राशि वालों के जीवन में आएंगी खुशियां, मिलेगी नई पहचान

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 28 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों की पर्सनल और ऑफिस लाइफ दोनों ही खुशियों से भरी रहेंगी। वर्कप्लेस पर अपने क्रिएटिव आइडिया सामने लाएं।

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 28 October, वृषभ राशिफल: आज आपकी पर्सनल और ऑफिस लाइफ दोनों ही खुशियों से भरी रहेंगी। वर्कप्लेस पर अपने क्रिएटिव आइडिया सामने लाएं। ये आपको नई पहचान दिला सकते हैं। धन का सही इस्तेमाल करें ताकि अपनी पसंद की चीजें पूरी कर सकें। स्वास्थ्य आज अच्छी रहेगा और मन में संतुलन बना रहेगा। प्यार और काम दोनों में दिन बढ़िया गुजरेगा।

लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में थोड़ी कम्युनिकेशन की दिक्कत आ सकती है, इसलिए अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। साथ में वक्त बिताएं लेकिन ऐसे टॉपिक से बचें जो दिल दुखा सकते हैं। माता-पिता आपके रिलेशनशिप को मंजूरी दे सकते हैं और शादी की बात भी आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग पुराने लव अफेयर को फिर से शुरू कर सकते हैं, जिससे खुशी मिलेगी। लेकिन शादीशुदा लोगों को किसी और आकर्षण से दूर रहना चाहिए, वरना घर में तनाव बढ़ सकता है।

करियर राशिफल : ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विनम्र रहें और नई जिम्मेदारी लेने से न हिचकें। इससे आपकी मेहनत जल्दी रंग लाएगी। शेफ, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, बायोलॉजिस्ट और बिजनेस डेवलपर के लिए दिन थोड़ा हैक्टिक रहेगा लेकिन मेहनत से सब ठीक होगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, वे आज अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए दिन बढ़िया रहेगा। नए डील्स साइन होंगी जो आगे प्रॉस्पेरिटी लाएंगी।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों के कई रास्ते खुलेंगे। कोई नई खरीददारी हो सकती है। जैसे वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान। स्टॉक, ट्रेड या बिजनेस में निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा। कुछ कानूनी मसले पैसे खर्च करा सकते हैं, लेकिन दिन का दूसरा भाग चैरिटी के लिए शुभ रहेगा। कुछ महिलाएं संपत्ति विरासत में प्राप्त कर सकती हैं। व्यापारियों को बैंक लोन मिलेगा और टैक्स से राहत भी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल : तेल मसाले वाला या बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं, वरना डाइजेशन बिगड़ सकता है। दवाएं समय पर लें और भारी सामान उठाने से बचें। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर वाले लोग थोड़ी सावधानी रखें। कुछ महिलाओं को दांत या मसूड़ों की समस्या हो सकती है। अगर थोड़ा ध्यान रखोगे तो दिन पूरी तरह सामान्य रहेगा।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com