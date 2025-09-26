वृषभ राशिफल 27 सितंबर : वृषभ राशि वाले आज प्रोफेशनल गोल्स पर करें फोकस, सेहत का रखें ध्यान

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 27 September 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों के आज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में खुशियां रहेंगी। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा करने से बचें।

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 27 September, वृषभ राशिफल: आज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में खुशियां रहेंगी। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा करने से बचें। सेहत थोड़ी गड़बड़ा सकती है, इसलिए बाहर का खाना न खाएं। प्यार का रिश्ता आज बिना किसी बड़ी परेशानी के रहेगा। काम में बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश जारी रखें। धन को संभालकर खर्च करने की जरूरत है। सेहत पर भी ध्यान देना होगा।

लव राशिफल : दिन के पहले भाग में रिलेशनशिप में छोटी-छोटी अड़चनें आ सकती हैं। पार्टनर के साथ बहस हो सकती है, खासकर ईगो को लेकर। आज साथी की सलाह को महत्व दें। दिन का दूसरा हिस्सा साथी को परिवार से मिलवाने के लिए अच्छा है। कुछ लड़कियों को घर पर लव अफेयर को लेकर समस्या आ सकती है। शादीशुदा महिलाओं को घर पर बोलचाल में सावधानी रखनी होगी और ससुराल के बड़े-बुजुर्गों को खुश रखने की कोशिश करनी होगी।

करियर राशिफल: आज प्रोफेशनल गोल्स पर फोकस करें। छोटे-मोटे अड़चनों के बावजूद आप काम पूरे करने में सफल रहेंगे और इससे सीनियर्स इम्प्रेस होंगे। सैलरी बढ़ने या प्रमोशन मिलने की संभावना है, खासकर आईटी, सेल्स, ऑटोमोबाइल, लॉ, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों के लिए। जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के अच्छे मौके हैं। दिन का दूसरा हिस्सा नए बिजनेस वेंचर्स शुरू करने या नई पार्टनरशिप साइन करने के लिए भी शुभ है।

आर्थिक राशिफल: परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, इनमें शामिल होने से बचें। दिन का दूसरा भाग दोस्तों के साथ पैसों के विवाद सुलझाने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाएं क्लाइंट्स से पेमेंट की समस्या हल करने में सफल होंगी। आप घर की मरम्मत या इंटीरियर के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन लक्जरी आइटम्स पर ज्यादा खर्च से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल : प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, इससे मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। मामूली दांत या मुंह से जुड़ी परेशानी आ सकती है। बच्चों को पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। गीले फर्श पर चलते समय सावधान रहें। आज शराब से दूरी रखना भी अच्छा है। गर्भवती महिलाएं छुट्टी या यात्रा में एडवेंचर एक्टिविटीज से बचें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com