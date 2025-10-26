Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 27 अक्टूबर 2025: वृषभ राशि वाले आज बैलेंस बनाकर चलें, धैर्य से करें सभी काम

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 27 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज धैर्य से काम करें। 

Sun, 26 Oct 2025 08:39 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Taurus Horoscope Today 27 October 2025: इस समय आपको विवादों से दूर रहना चाहिए। आज लवलाइफ में मजबूत बॉन्ड आपको रिलेशनशिप में खुशियां देगा।

ऑफिस पॉलिटिक्स को फिलहाल अवाइड करें। प्रोफेशनल मौकों को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। ऑफिस रोमांस से भी दूर रहें। कल आर्थिक तौर पर भी आप अच्छे हैं और आपको ऑफिस में अपना पोटेंशियल साबित करना होगा।

वृष लव राशिफल

लवलाइफ में छोटे आर्थिक इश्यू हो सकते हैं, खासकर वो इश्यू भी ईगो से जुड़े होंगे। आप अगर इनको लेकर पार्टनर से बहस करेंगे, तो हो सकता है कि आप अपना आपा खो दें। पिछली बातों को सोल्व करने के लिए आज का दिन सही नहीं है। इसके अलावा पुरानी बातों को भी ना उखाड़ें। कुछ लव अफेयर आज नए भी बनेंगे। आज आपको पैरेंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा। आप शादी पर भी विचार कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को आज खास धयान देना चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। इससे आने वाले दिनों में आपकी लवलाइफ में हलचल पैदा होगी।

वृष करियर राशिफल

आज प्रॉडक्टिविटी पर फोकस करें और आपका क्लाइंटस इससे अच्छे से संतुष्ट भी हो।आज ऐसी जिम्मेदारियां उठाएं, जो आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करें। आज कुछ क्लाइंट्स आपसे खुश नहीं होंगे। जो लोग विदेश में नौकरी के मौके देख रहे हैं, आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे।आज कुछ व्यापारी अच्छे रिटर्न देखेंगे। कुछ बिजनेसमैन आज विदेशों में भी अपने व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

वृष मनी राशिफल

आज आपके पास पैसा आएगा। इससे आप उधार के सभी देनदारी चुका देंगे। आज आप नई प्रोपर्टी खरीदेंगे या कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। आर्थिक इश्यू सुलझाने में आज का दिन अच्छा है। आज आप पैसा दान भी क सकते हैं। आज आपके पास पैसा होने के कारण आप स्टॉक मार्केट में पैसा भी लगाएंगे, या फिर आप घर को रिपेयर करा सकते हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए आप अच्छी फाइनेंशियल एडवाइजर कंपनी से मदद और सलाह ले सकते हैं, इसके बाद स्मार्ट आर्थिक फैसले लें।

वृष हेल्थ राशिफल

आज आपको घर में आते ही ऑफिस प्रेशर को बाहर ही छोड़कर आना चाहिए। आज तंबाकू और शराब छोड़ने के लिए अच्छा दिन है। आज नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से दूर ही रहें, तो आपके लिए अच्छा है। आज सीढ़ियों को इस्तेमाल करते समय सावधाव रहें, इसके अलावा अगर ट्रेन में भी चढ़ रहे हैं, तो खास ध्यान दें। हेल्थ में आपको आज खास ध्यान देना है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
