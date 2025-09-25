वृषभ राशिफल 26 सितंबर : वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 26 September 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज प्यार में दिल लग सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी।

Thu, 25 Sep 2025 08:45 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 26 September, वृषभ राशिफल: आज प्यार में दिल लग सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। बॉडी फिट रहेगी और स्वास्थ्य आज ठीक रहेगी। रिश्ते में परेशानियों को दूर करने के लिए पार्टनर से खुलकर बात करें। प्रोफेशनल चैलेंजेस को ध्यान और लगन से हैंडल करें। आज फंड्स भी मिल सकते हैं।

लव राशिफल- आज प्यार का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के लिए ज्यादा टाइम निकालें। पुराने झगड़े या बातों में मत उलझें। इससे पार्टनर को बुरा लग सकता है। आज प्रपोज करने के लिए भी शुभ दिन है। सिंगल लोग पहले हाफ में आत्मविश्वास से प्रपोज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर माता-पिता की मदद लेकर प्यार को अगले लेवल पर ले जाएं। शादीशुदा मर्द लोग एक्स-लवर से दूर रहें, वरना घर में कलह हो सकती है।

करियर राशिफल- ऑफिस जल्दी पहुंचे और नए काम जो टाइट डेडलाइन वाले हों, उन्हें संभालें। आपकी लगन पॉजिटिव रिजल्ट देगी। टीम मीटिंग्स में सुझाव दें। आपके आइडियाज पसंद किए जाएंगे। बिजनेस वाले और ट्रेडर्स को पॉलिसीज के कारण अधिकारियों से परेशानी हो सकती है, इसे समय पर सुलझाएं। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले ज्यादा सतर्क रहें।

आर्थिक राशिफल- आज पैसों की कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। घर की मरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने का प्लान भी अच्छा रहेगा। महिलाएं जो बिजनेस में हैं, उन्हें विदेश से फंड्स मिल सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स नए मार्केट्स में बिजनेस बढ़ाने का दिन चुन सकते हैं। चैरिटी में दान देने का विचार भी अच्छा रहेगा। विदेश में छुट्टी के लिए होटल और फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। सांस की परेशानियों में राहत मिलेगी। महिलाएं वर्कप्लेस के स्ट्रेस से राहत महसूस करेंगी। डायबिटीज वाले थोड़ी सावधानी रखें। डाइट का ध्यान दें। हाई बीपी और हाइपरटेंशन वाले लोगों को हल्की दिक्कत हो सकती है।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

