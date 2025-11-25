वृषभ राशिफल 26 नवंबर : वृषभ राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 26 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को प्रेम संबंध और काम- दोनों जगह पर समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत है।

Tue, 25 Nov 2025 07:40 PM
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 26 November, वृषभ राशिफल: आज प्रेम संबंध और काम- दोनों जगह आपको समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। रिश्तों की छोटी-मोटी उलझनों को शांत माहौल में सुलझाएं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन लाभ के संकेत हैं, बस बड़े निवेश समझदारी से करें। सेहत भी आज सामान्य रहेगी।

लव राशिफल: रिश्ते को समय दें और खुलकर बातचीत करें। यही आज की सबसे बड़ी कुंजी है। किसी तरह की गलतफहमी या गॉसिप से बचें, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्यार वापस आ सकता है, जिससे मौजूदा प्रेम संबंध प्रभावित हो सकता है। जो लोग घरवालों से अपने रिश्ते को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, वे दिन के दूसरे भाग में यह कदम उठा सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को आज अपने पति पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि घरेलू माहौल में हल्की-फुल्की असहमति हो सकती है।

करियर राशिफल: आज आपके पेशेवर कौशल की परीक्षा होगी और आप इसे अच्छे से पास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में आपकी भूमिका मजबूत रहेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। नए नौकरीपेशा लोगों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। क्लाइंट को संभालते समय धैर्य रखें। इससे फंड जुटाने या काम बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन नए काम की शुरुआत के लिए शुभ है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, वे आज रिज्यूम अपडेट करके पहला कदम उठा सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन की स्थिति मजबूत रहेगी और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। बड़े निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई बड़ी खरीदारी का योग है। कुछ लोग अपनी पुरानी आर्थिक देनदारियाँ आज पूरी तरह खत्म कर देंगे। महिलाओं को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, लंबे समय के निवेश अभी टाल दें। व्यापार में साझेदारी से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जो आपके विस्तार की योजना पर असर डालेंगी।

स्वास्थ्य राशिफल : सेहत आज अच्छी रहेगी। जंक फूड और शराब से दूरी रखें। बच्चों को पेट या दांत से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। महिलाओं को आज माइग्रेन या मासिक धर्म से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी या रैशेज की परेशानी हो सकती है। सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

