वृषभ राशिफल 25 अक्टूबर : वृषभ राशि वाले आज बैलेंस बनाकर चलें, धैर्य से करें सभी काम

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 25 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज धैर्य से काम करें। जीवन में बैलेंस बनाए रखें। छोटे-छोटे काम आज अच्छे रिजल्ट देंगे। काम की योजना सोच-समझकर बनाएं।

Fri, 24 Oct 2025 08:10 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 25 October, वृषभ राशिफल: आज धैर्य से काम करें। जीवन में बैलेंस बनाए रखें। छोटे-छोटे काम आज अच्छे रिजल्ट देंगे। काम की योजना सोच-समझकर बनाएं, दूसरों की मदद करें, बातों में नम्रता रखें और जरूरी काम पूरे करें। मन में शांति बनाए रखें ताकि तरक्की लगातार और स्थिर रूप से होती रहे। साफ-सुथरी लिस्ट बनाएं, छोटे काम पूरे करें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। दूसरों की मदद स्वीकार करें, अपने हर छोटे काम की तारीफ खुद से करें। शांत और समझदारी भरे फैसले भरोसा बढ़ाएंगे और धीरे-धीरे सफलता भी दिलाएंगे।

लव राशिफल: प्यार में आज साफ और सटीक शब्द रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। छोटे-छोटे तारीफ भरे शब्द कहें और प्रेमी की बातों को ध्यान से सुनें। रिलेशनशिप में हैं तो किसी शांत पल का समय निकालकर प्रेमी से बात करें। तीखे शब्द या कठोर आवाज से बचें और आज धैर्य रखें। सिंगल वृषभ वाले रोजमर्रा की गतिविधियों या परिवार के लोगों के जरिए अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। वादे निभाएं और सम्मान दिखाएं, इससे प्यार और भरोसा धीरे-धीरे बढ़ेगा। छोटे-छोटे गिफ्ट और प्रेमी की छोटी-छोटी बातें सुनना भी रिश्ते को मजबूत करेगा।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज पैसे बचाने पर दें ध्यान, खर्चों पर रखें नजर

करियर राशिफल: काम में धैर्य और निरंतर प्रयास करने से आज शुभ फल मिलेंगे। दिनचर्या पर ध्यान दें और गलती से बचने के लिए हर डिटेल चेक करें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें और प्रगति को स्पष्ट रूप से नोट करें। छोटी मीटिंग्स में अपने आइडिया शेयर करें और समस्याओं का समाधान दें। सावधानी से किया गया काम आपके मैनेजर और सहकर्मियों का भरोसा बढ़ाएगा। ध्यान से सीखते रहें, नोट्स बनाएं और धीरे-धीरे स्किल्स मजबूत करें। अपनी जीत नोट करें और मदद करने वाले टीम मेंबर्स को धन्यवाद दें।

आर्थिक राशिफल: आज पैसे के मामले में योजना बनाना जरूरी है। महीने के खर्चों की छोटी लिस्ट बनाएं और फालतू खर्चे कम करें। थोड़ी बचत करें, चाहे राशि छोटी ही क्यों न लगे। बिना स्पष्ट जरूरत के लोन लेने से बचें और पैसे बढ़ाने के आसान और सुरक्षित तरीके खोजें। परिवार के साथ खर्चों पर बात करें ताकि अचानक कोई आर्थिक संकट न आए।

ये भी पढ़ें:आने वाले 2 माह इन राशियों के लिए शुभ, 2025 का अंत रहेगा सुखद

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के लिए शांत दिनचर्या और हल्की-फुल्की एक्टिविटी जरूरी है। सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, पानी खूब पीएं और हल्का शाकाहारी खाना नियमित समय पर खाएं। रात को भारी खाना न खाएं। थकान लगे तो आराम करें और दिमाग शांत करने के लिए एक्सरसाइज करें। छोटे बदलाव जैसे लंच के बाद थोड़ी सैर या जल्दी सोना बेहतर नींद और स्थिर ऊर्जा लाएगा। नियमित चेकअप और शरीर के छोटे संकेतों पर ध्यान दें। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना फायदेमंद रहेगा।

ये भी पढ़ें:2026 में शनि इन राशियों में रहेंगे मेहरबान, खूब कमाएंगे धन दौलत

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

