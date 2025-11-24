Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 25 November 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 25 नवंबर : वृषभ राशि वालों को कोशिश करने से मिलेगी सफलता, बनेंगे बिगड़े काम

वृषभ राशिफल 25 नवंबर : वृषभ राशि वालों को कोशिश करने से मिलेगी सफलता, बनेंगे बिगड़े काम

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 25 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज शांत और धीमी रफ्तार से काम करेंगे तो नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे।

Mon, 24 Nov 2025 08:39 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 25 November, वृषभ राशिफल: आज शांत और धीमी रफ्तार से काम करोगे तो नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। किसी बात में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से सोचें। एक छोटा-सा काम चुनें और उसे पूरा कर लें- वही आज सफलता की शुरुआत बनेगा। अगर कोई मदद करे तो उसे सहजता से स्वीकार कर लें। आज की छोटी-छोटी कोशिशें शाम तक स्थिर तरक्की और मन की शांति दोनों देंगी। धीरे-धीरे किया गया हर काम आपको संतोष देगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज आपकी शांत मौजूदगी लोगों को सुकून देगी। धीरे बोलें और उन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें जो सामने वाले के लिए मायने रखती हैं। अगर अविवाहित हैं तो साधारण बातचीत और विनम्र व्यवहार से रिश्ता धीरे-धीरे गहराई पकड़ सकता है। अगर रिश्ता चल रहा है तो दिनभर की साधारण मदद और छोटे-छोटे सहारे रिश्ते में गर्माहट बढ़ाएंगे। आज आपकी विश्वास देने वाली ऊर्जा सामने वाले को नजदीक लाएगी।

करियर राशिफल: कामकाज में आज तेजी से ज्यादा साफ और स्थिर काम फायदा देगा। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से की छोटी सूची बनाकर चलें। जरूरत पड़े तो दूसरों की मदद लें और जहां जरूरी लगे मदद करें। सहकर्मियों को साफ और शांत ढंग से जानकारी दोगे तो तुम्हारी भरोसेमंद छवि मजबूत होगी। कोई नया काम आए तो तुरंत हां न कह देना- पहले देखें, समझो फिर निर्णय लें। आज आपकी व्यवस्थित सोच और शांत स्वभाव से आपको धीरे-धीरे पहचान और सहयोग दोनों मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले जल्दबाजी में न करें काम, भाग्य का मिलेगा साथ

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले आज धीमी और सोच-समझकर की गई योजना फायदा देगी। अचानक खर्च से बचें और बार-बार होने वाले भुगतानों को एक बार जरूर जांच लें। हर आय से थोड़ा हिस्सा अलग रखेंगे तो आगे चलकर सहारा मिलेगा। अगर कोई उधार मांगे तो वापसी की स्पष्ट बात कर लेना बेहतर रहेगा। खर्चों का छोटा हिसाब रखें तो पूरे हफ्ते चिंता कम रहेगी और थोड़ा-बहुत लाभ भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत में स्थिरता तभी रहेगी जब आदतें नियमित रहेंगी। समय पर सोना, हल्की कसरत और साफ भोजन सबसे कारगर रहेंगे। हल्की चाल में टहलना, साधारण खिंचाव वाले अभ्यास या धीमी गति वाला योग तनाव कम करेगा। पानी समय-समय पर पिएं और थकान आने पर थोड़ा आराम कर लें। रात में भारी खाना न खाएं और तनाव वाली बातों से दूर रहें।अगर मन घबराए तो कुछ देर धीमी सांसें लें। इससे मन हल्का होगा और शरीर भी शांत रहेगा।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने