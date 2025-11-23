Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 24 November 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 24 नवंबर : वृषभ राशि वाले ऑफिस गॉसिप से रहें दूर, खर्च कम करें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 24 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। मेष राशि वाले आज धीरे-धीरे और संभलकर चलेंगे और यही तरीका आपको अच्छे नतीजे देगा। पैसों के मामले में आज सावधानी जरूरी है।

Sun, 23 Nov 2025 08:03 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 24 November, वृषभ राशिफल: आज आप धीरे-धीरे और संभलकर चलेंगे और यही तरीका आपको अच्छे नतीजे देगा। छोटे-छोटे फैसले भी फायदा करवाएंगे। पड़ोसियों से नम्रता से बात करें, घर के छोटे काम पूरे करें और जो वादा करें उसे निभाएं- इससे भरोसा और शांति दोनों बने रहेंगे। धैर्य और समझदारी आपके दिन को आसान बनाएगी। घर के काम, बिल, और जरूरी कागजों पर ध्यान दें। मीटिंग में शांत रहकर बोलें और बेवजह की बहस से दूरी रखें। बड़ों से सीखने की कोशिश करें और सरल प्लान के साथ आगे बढ़ें। धीमी लेकिन साफ प्रगति दिखाई देगी। थोड़ा-थोड़ा बचत करना आगे के लिए फायदेमंद रहेगा, बस मन को शांत रखें।

लव राशिफल: आज आपका दिल शांत और स्थिर ऊर्जा से भरा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो छोटी-छोटी गर्मजोशी- जैसे किसी को प्यार से संदेश भेजना या हल्की मदद करना आपको करीब ला सकती हैं। जिनका रिश्ता है, वे आज अपने रिश्ते को पुराने मूल्यों और आपसी सम्मान से दोबारा ताजा कर सकते हैं। किसी सीनियर से मिलने जाएं तो उनके लिए मीठा या फूल ले जाना शुभ रहेगा। आज किसी गंभीर बात पर जल्दबाजी न करें। सही समय पर बात करने से माहौल बेहतर रहेगा। प्यार भरी लाइनें, सम्मान और धैर्य- ये तीन बातें आपके रिश्ते को और सुरक्षित बनाएंगी।

करियर राशिफल: काम में आज आपकी निरंतर मेहनत सबसे ज्यादा काम आएगी। वो काम पहले करें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम में कन्फ्यूजन लगे तो शुरू करने से पहले पूछ लें। सहकर्मियों की मदद करें। आपका सहयोग नोट किया जाएगा। ऑफिस की गॉसिप और दूसरों से तुलना करने से दूरी रखें। अगर कोई नया काम मिले तो विनम्रता से स्वीकार करें और योजना बनाकर आगे बढ़ें। रिकॉर्ड्स साफ रखें और समीक्षा में शांत होकर तथ्य रखें। इससे भरोसा बढ़ेगा और आगे बेहतर जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कौशल सीखते रहें, सवाल विनम्रता से पूछें और भरोसेमंद बने रहें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज सावधानी जरूरी है। खर्च कम रखें और छोटी बचत शुरू करें। किसी बिल या भुगतान की तारीख है तो समय पर निपटा दें और रसीद संभालकर रखें। निवेश करने का मन हो तो किसी भरोसेमंद बड़े से राय जरूर लें। आज किसी तेज मुनाफे वाली योजना या अनजाने ऑफर से दूर रहें। एक छोटा-सा साप्ताहिक बजट बनाएं और रोज के खर्च लिखें। इससे मन में सुरक्षा महसूस होगी। पैसे को लेकर खुलकर बात करें और अपने लक्ष्य साफ रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका शरीर और मन दोनों हल्के देखभाल से अच्छा महसूस करेंगे। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा टहलें और हल्का स्ट्रेच करें। पानी खूब पिएँ और दिन में सादा, हल्का-फुल्का शाकाहारी भोजन लें- सब्जियां, फल और घर का खाना सबसे अच्छा रहेगा। मिठाइयां और देर रात खाना अवॉयड करें। थकान लगे तो थोड़ी देर आराम करें और कुछ मिनट गहरी सांसें लें- मन शांत होगा। अगर कोई पुरानी परेशानी है तो दवा समय पर लें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर या परिवार के किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें। भोजन के बाद कुछ मिनट टहलना आज आपको बहुत सूट करेगा।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

