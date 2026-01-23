वृषभ राशिफल 24 जनवरी 2026: वृषभ राशि वालों के लिए दिन रहेगा स्थिर, मेहनत का मिलेगा शुभ फल

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 24 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 24 जनवरी 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों का आज मन शांत और स्थिर रहेगा। छोटे-छोटे फैसले भरोसेमंद नतीजे देंगे। परिवार के साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा और छोटी खुशियां मन को सुकून देंगी। आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे-धीरे और सही तरीके से किया गया काम आगे फायदा देगा। रोज़ की छोटी रूटीन आपको अपने गोल के करीब लाएगी। जरूरत पड़े तो आराम करें और पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। आज की शांत मेहनत आने वाले दिनों में अच्छा रिज़ल्ट देगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृषभ लव राशिफल: आज प्यार में सादगी और अपनापन रहेगा। परिवार और दोस्तों की बातें ध्यान से सुनें और छोटे-छोटे कामों से केयर दिखाएं, जैसे मदद करना या एक प्यारा सा मैसेज। दिल की बात ईमानदारी से कहें, लेकिन लहजा नरम रखें। भावनाओं में जल्दबाजी न करें, चीजों को अपने समय पर बढ़ने दें। शांत बातचीत या साथ बैठकर समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे।

वृषभ करियर राशिफल: काम या पढ़ाई में आज धीरे लेकिन पक्के कदम फायदेमंद रहेंगे। एक साफ लिस्ट बनाएं और उसी के हिसाब से काम निपटाते जाएं। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में झिझक न करें। आपकी सावधानी गलतियों से बचाएगी और तारीफ भी दिला सकती है। फाइलें, नोट्स और सामान व्यवस्थित रखें, इससे काम आसान रहेगा। रोज के छोटे प्रयास बड़ा फर्क लाएंगे।

वृषभ आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस थोड़ी प्लानिंग जरूरी है। छोटे खर्चों पर नजर रखें और थोड़ी-थोड़ी बचत करें। अचानक खरीदारी से बचें और जरूरत को प्राथमिकता दें। परिवार का कोई सदस्य मदद मांगे तो सोच-समझकर सीमित सहयोग करें। किसी छोटे गोल, जैसे किताब या गिफ्ट के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर सकते हैं। समझदारी भरे फैसले आगे चलकर फाइनेंशियल सुकून देंगे।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी सेहत के साथ नरमी रखें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और मौका मिले तो थोड़ी वॉक भी करें। सिंपल और हल्का खाना खाएं और दिनभर पानी पीते रहें। काम के बीच छोटे ब्रेक लें ताकि एनर्जी बनी रहे। अगर तनाव महसूस हो तो धीमी सांस लें या हल्का म्यूज़िक सुनें। आज थोड़ा जल्दी सोना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com