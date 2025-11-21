वृषभ राशिफल 22 नवंबर : वृषभ राशि वाले जल्दबाजी से बचें, घर-परिवार का मिलेगा साथ

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 22 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों का मन शांत रहेगा और कामों को धीरे-धीरे पूरा करने का धैर्य भी बना रहेगा।

Fri, 21 Nov 2025 08:53 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 22 November, वृषभ राशिफल: आज आपका मन शांत रहेगा और कामों को धीरे-धीरे पूरा करने का धैर्य भी बना रहेगा। घर-परिवार की जिम्मेदारियां आप आसानी से संभाल पाएंगे। छोटे-छोटे काम पूरे होंगे और दिन में कई बार मन हल्का और संतुलित महसूस होगा। जल्दीबाजी से बचें और अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके लिए सच में जरूरी हैं।

लव राशिफल: आज आप अपने व्यवहार से किसी का ध्यान खींच सकते हैं। आपकी शांत और भरोसेमंद आदतें किसी खास को अच्छी लगेंगी। जो रिश्ते में हैं, वे छोटी-छोटी बातों से पार्टनर को खुश कर सकते हैं। जैसे- थोड़ा वक्त देना, बिना कहे मदद करना या एक प्यारी बात कहना। अगर अविवाहित हैं, तो परिवार के साथ किसी हल्के-फुल्के कार्यक्रम में जाएं- वहीं कोई अच्छा रिश्ता मिलने का योग है। रिश्तों में जल्दी न करें, धीरे-धीरे भरोसा मजबूत होगा।

करियर राशिफल: कामकाज में आज आपका ध्यान स्थिर रहेगा। एक-एक काम शांत दिमाग से पूरा करेंगे तो गलती की गुंजाइश कम होगी। सहकर्मी भी आपके तरीके की तारीफ कर सकते हैं और आपसे सलाह ले सकते हैं। अपना काम समय पर निपटाने के लिए छोटी नोटिंग और साफ प्लान बनाकर रखें। बेकार की बहस और लंबे विवादों से दूर रहें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज आप समझदारी दिखाएंगे। बेवजह खर्च से बचें और कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार सोचें। रोजमर्रा की छोटी बचत बाद में काम आएगी। अगर किसी बिल या भुगतान में दिक्कत है, तो परिवार या सेवा प्रदाता से साफ-साफ बात करें। दिखावे की चीजों से बेहतर है उपयोगी चीजें खरीदना।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका शरीर हल्की देखभाल से ठीक महसूस करेगा। हल्का खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं और थोड़ा टहल लें। देर रात तक जागने से बचें और नींद पूरी लें। अगर मन थोड़ा परेशान लगे तो कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से भी मन हल्का होगा।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com