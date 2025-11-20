Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 21 November 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 21 नवंबर : वृषभ राशि वाले आज पैसों को लेकर रहें सावधान, हर चीज का रखें हिसाब, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 21 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज शांत रहेंगे और कामों में निरंतर प्रगति होगी। छोटे-छोटे कदम भी आपको सही दिशा में ले जाएंगे।

Thu, 20 Nov 2025 09:10 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 21 November, वृषभ राशिफल: आज आपक शांत रहेंगे और कामों में निरंतर प्रगति होगी। छोटे-छोटे कदम भी आपको सही दिशा में ले जाएंगे। घर-परिवार की बात ध्यान से सुनें और अपनी दिनचर्या को स्थिर रखें। जल्दबाजी से बचें। धीमे और सोच-समझकर उठाए गए कदम ही आपको आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन भरोसेमंद रफ्तार और अंदरूनी ताकत लेकर आया है। छोटी जीतें आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। अपने प्लान परिवार के साथ शेयर करें और किसी भी जोखिम वाले काम से दूर रहें। व्यावहारिक रहें। यही संयम आपको आने वाले दिनों में फायदा देगा।

लव राशिफल: आज प्यार में सरलता ही सबसे बड़ा असर दिखाएगी। छोटे-छोटे कामों से अपना ध्यान और स्नेह दिखाएं। घर का कोई छोटा काम कर देना या एक प्यारा संदेश भेज देना रिश्ता मजबूत करेगा। पार्टनर की बात धैर्य से सुनें, इससे भरोसा बढ़ेगा। यदि सिंगल हैं तो पुराने दोस्तों से बात करें। किसी परिचित जगह पर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है। ईमानदार रहें, छोटे वादे पूरे करें और हल्की-फुल्की चिंता भी खुलकर बताएं। सम्मान दिखाने के लिए एक छोटा-सा फूल या पारंपरिक उपहार आज अच्छा असर देगा।

करियर राशिफल: काम में आज निरंत मेहनत सबसे ज्यादा परिणाम देगी। सबसे पहले रोजमर्रा के काम पूरा करें ताकि नए कामों के लिए समय निकले। प्रगति पर नोट्स बनाएं और कोई योजना हो तो भरोसेमंद सहकर्मी से साझा करें। शॉर्टकट से बचें। ध्यान से जांच करने से गलतियां रुकेंगी। थोड़ा-सा संगठन आपके कामकाज को बहुत अच्छा बना देगा और आगे बड़ी जिम्मेदारियां संभालने का आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। आज दो छोटे टास्क पूरे कर लें। दिन का माहौल सकारात्मक हो जाएगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर आज सावधानी जरूरी है। छोटे बिलों का हिसाब रखें और खरीदारी से पहले कीमतें जरूर देखें। छोटी-सी बचत आगे काम आएगी। महंगी और अचानक की जाने वाली खरीद से बचें। लंबे समय तक चलने वाली उपयोगी चीजें चुनें। किसी पेमेंट या लोन पर विचार कर रहे हैं तो दस्तावेज ध्यान से पढ़ें और सवाल पूछें। परिवार के साथ बजट पर बात करेंगे तो गलतफहमियां नहीं होंगी और घर का खर्च संतुलन में रहेगा। मिलकर योजना बनाएं और भविष्य के लिए थोड़ा धन अलग रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके शरीर को इस समय नियमित आदतें पसंद आएंगी। भोजन समय पर करें और रात में भारी तली चीजों से दूरी रखें। खाने के बाद हल्की सैर करना पाचन और मूड दोनों के लिए अच्छा रहेगा। थकान महसूस हो तो आराम करें और नींद का समय नियमित रखें। हल्की सांसों के अभ्यास या आसान स्ट्रेचिंग से तनाव कम होगा। अगर मन थोड़ा कमजोर लगे तो परिवार से बात करें। उनके शांत शब्द आपको ताकत देंगे। हल्का योग और गुनगुना पानी आज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
