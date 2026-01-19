Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 20 January 2026 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 20 जनवरी: वृषभ राशि वाले आज खर्च अधिक न करें, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

वृषभ राशिफल 20 जनवरी: वृषभ राशि वाले आज खर्च अधिक न करें, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 20 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि आज प्रेम जीवन में मिठास बनाए रखें। टीम के साथ काम करते समय प्रोफेशनल जरूरतों का ध्यान रखें।

Jan 19, 2026 07:55 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 20 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि आज प्रेम जीवन में मिठास बनाए रखें। टीम के साथ काम करते समय प्रोफेशनल जरूरतों का ध्यान रखें। पैसों के मामले में भी समझदारी जरूरी है। रिश्तों में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। कामकाज में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें रह सकती हैं।

वृषभ लव राशिफल- आज प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ छोटी बातें परेशान कर सकती हैं, जिन्हें समय रहते सुलझा लेना बेहतर होगा। अहंकार से जुड़ी बातों को समझदारी से संभालें। आज अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनना ज़रूरी है। कुछ रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल हो सकता है, जो आगे चलकर परेशानी दे सकता है- इस बारे में आज ही खुलकर बात करें। शादीशुदा महिलाओं के लिए संतान सुख के योग भी बन रहे हैं।

वृषभ करियर राशिफल- आज टीम के साथ तालमेल बनाकर चलें। सीनियर्स की नजर में बने रहना ज़रूरी है। ग्राफिक डिजाइनर, आईटी प्रोफेशनल्स, मीडिया से जुड़े लोग, एडिटर, मैकेनिक, शिक्षक और शेफ के लिए नौकरी बदलने के मौके मिल सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। किसी प्रोजेक्ट में गलती सुधारने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस से जुड़े लोगों को बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी।

वृषभ आर्थिक राशिफल- पैसों की स्थिति ठीक बनी रहेगी। लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें। आज नया घर खरीदने या घर की मरम्मत कराने का विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं दान-पुण्य में पैसा खर्च कर सकती हैं। परिवार से जुड़ा कोई कानूनी मामला खर्च बढ़ा सकता है। कुछ छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी फीस चुकानी पड़ सकती है।

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर सतर्क रहें। जिन लोगों को डायबिटीज़ या दिल से जुड़ी परेशानी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। खानपान पर नियंत्रण रखें और जंक फूड व कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाएं। कुछ महिलाओं को त्वचा से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, जबकि बच्चों को आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज जंक फूड छोड़ना फायदेमंद रहेगा। जो लोग शराब और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
