वृषभ राशिफल 2 जनवरी: वृषभ राशि वाले प्लानिंग से करें सभी काम, पैसों के मामले में बरतें सावधानी

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 2 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज थोड़ी धीमी गति से चलेंगे, लेकिन कदम बहुत मजबूत होंगे। आज रिश्तों में स्थिरता और समझदारी बनी रहेगी।

Jan 01, 2026 08:41 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 2 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वाले आज थोड़ी धीमी गति से चलेंगे, लेकिन कदम बहुत मजबूत होंगे। जो भी फैसले लेंगे, सोच-समझकर लेंगे और वही आगे चलकर फायदा देंगे। आज आराम, रूटीन और छोटी-छोटी सुधार वाली चीजों पर ध्यान देना सही रहेगा। जल्दबाजी से बचें और दिन को बहुत सिंपल रखें। छोटे लेकिन लगातार किए गए काम आगे चलकर बड़ी राहत और भरोसेमंद नतीजे देंगे। आज की गई छोटी बचत और मेहनत भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाएगी।

वृषभ राशि का लव राशिफल: आज रिश्तों में स्थिरता और समझदारी बनी रहेगी। प्यार जताने के लिए बड़े दिखावे की जरूरत नहीं है, छोटे और सच्चे प्रयास ज्यादा असर करेंगे। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों के साथ कहीं जाने का मौका मिले तो मना न करें। किसी शांत और सुलझे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ मिलकर घर के काम करें और शांति से समय बिताएं। ईमानदारी से लेकिन नरमी के साथ बात करें। आज एक सच्ची तारीफ रिश्ते में मिठास बढ़ा सकती है।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: आज काम में प्लानिंग बहुत काम आएगी। जरूरी कामों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और पहले उन्हें पूरा करें। आखिरी समय में बदलाव करने से बचें। आपकी मेहनत और धैर्य सीनियर्स को पसंद आएगा। काम की किसी प्रक्रिया में छोटा सुधार करने का मौका मिल सकता है। किसी शांत और समझदार सहकर्मी के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा। आज का दिन धीरे-धीरे लेकिन पक्की तरक्की का संकेत देता है।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसे के मामले में सावधानी जरूरी है। खर्चों को दोबारा देखें और बिना जरूरत खरीदारी न करें। जरूरतों की लिस्ट बनाएं और दामों की तुलना करें। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ा सहारा बनेगी। अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना है, तो पहले सलाह जरूर लें। आज किया गया बजट रिव्यू आने वाले दिनों में आर्थिक सुकून देगा।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: आज नियमित खानपान और आराम बहुत जरूरी है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और थोड़ी-थोड़ी गहरी सांस लेने से शरीर संतुलन में रहेगा। भारी वजन उठाने या जोखिम भरे खेलों से बचें। कंधों और गर्दन में तनाव महसूस हो तो बीच-बीच में रिलैक्स करें। रात की नींद अच्छी रखने की कोशिश करें और सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें। हल्का खाना खाएं, धीरे-धीरे सांस लेने का अभ्यास करें और शरीर थकान के संकेत दे तो आराम जरूर करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
