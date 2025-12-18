Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 19 December 2025 Daily future predictions
वृषभ राशिफल 19 दिसंबर : वृषभ राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें विस्तृत राशिफल

वृषभ राशिफल 19 दिसंबर : वृषभ राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 19 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आज वृषभ राशि वालों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

Dec 18, 2025 07:01 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 19 December, वृषभ राशिफल: प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाएं। कामकाज में दिन व्यस्त लेकिन फलदायी रहेगा। आर्थिक फैसले लेने के लिए समय अनुकूल है। प्रेम जीवन को गंभीर और संतुलित रखें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन-समृद्धि के योग हैं और स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज प्रेम जीवन में क्रिएटिविटी दिखाएं और पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं। कुछ रिश्तों में बातचीत की जरूरत बढ़ सकती है। रिश्ते में जो भी मुद्दे सामने आएं, उन्हें नजरअंदाज न करें और खुलकर बात करें। कुछ महिलाओं के व्यवहार में असमंजस रह सकता है, जिससे छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। दिन के दूसरे भाग में रोमांटिक डिनर या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है। विवाहित लोगों को ऑफिस रोमांस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में गंभीर तनाव या अलगाव की स्थिति बन सकती है।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले आज खर्चों पर रखें नियंत्रण, कोई भी बड़ा निवेश न करें

करियर राशिफल: आज ऑफिस में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। जो लोग हाल ही में किसी नई नौकरी या संगठन से जुड़े हैं, उनके लिए दिन का दूसरा भाग अहम रहेगा। लेखक, कॉपीराइटर, पेंटर, संगीतकार, नाटककार, अभिनेता, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट, शेफ और ज्वैलरी से जुड़े लोग पेशेवर रूप से सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारी नया कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हैं, जबकि फाइनेंस या बैंकिंग से जुड़े व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह है।

आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने बकाया भुगतान निपटाने में सफलता मिलेगी। किसी भी जोखिम भरे निवेश से पहले बाजार की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें। बिना सोचे-समझे निवेश करने से नुकसान हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ चल रहा आर्थिक विवाद सुलझ सकता है। कुछ महिलाओं को दोस्तों के साथ किसी जश्न पर खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:20 दिसंबर से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र की कृपा से बनेंगे काम

स्वास्थ्य राशिफल: आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं रहेगी। हालांकि बुजुर्गों को सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ बच्चों को वायरल बुखार या गले में दर्द की शिकायत हो सकती है। खानपान पर नियंत्रण रखें और मीठा व तला-भुना कम करें। धूम्रपान जैसी बुरी आदतों से दूरी बनाएं, क्योंकि लंबे समय में यह नुकसानदायक हो सकता है। बस या ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय सावधानी बरतें।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने