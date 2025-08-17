Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 18 August 2025 Daily future predictions वृषभ राशिफल 18 अगस्त: वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, धन का होगा आगमन, पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 18 August 2025 Daily future predictions

वृषभ राशिफल 18 अगस्त: वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, धन का होगा आगमन, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 16 August 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आज वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश करने से लाभ होगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 17 Aug 2025 08:32 PM
share Share
Follow Us on
वृषभ राशिफल 18 अगस्त: वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, धन का होगा आगमन, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 18 August, वृषभ राशिफल: रिलेशनशिप में प्रेम का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स को चेक करेंगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए निवेश करना होगा। प्रेमी की जरुरतों का ध्यान रखें। आज ऑफिस में अपने कार्य से खुद को साबित करें। समृद्धि के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। आज स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।

लव राशिफल- लवर के साथ खुश रहें और अच्छी बातचीत करें। कुछ भी गलत बोलने से बचें। आज का दिन लव लाइफ की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए है। रिलेशनशिप को मजबूत बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचे रहें। आपका प्रेमी आज किसी और की बात से प्रभावित हो सकता है। वो व्यक्ति एक्स लवर, दोस्त या कोई रिश्तेदार हो सकता है। इस स्थिति में समझदार बना रहें। क्योंकि ये स्थिति ब्रेकअप भी करवा सकती है। सिंगल महिलाएं जो आज किसी इवेंट या पार्टी में जा रही हैं, उन्हें प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल- आज कार्यक्षेत्र में आपको नए टास्क मिल सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट नहीं मिलेगा, जिससे सीनियर्य नाराज हो सकते हैं। हालांकि यहां पर आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स काम आएंगी। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से हैं जैसे लेखक, डिजाइनर और एनिमेशन से वो आज अच्छा पैसा कमा लेंगे। कार्यक्षेत्र में आज अपना आपा न खोएं। जो छात्र नया कोर्स जॅाइन करने की सोच रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॅानिक, टेक्सटाइल, होटल व्यवसाय से जुड़े बिजनेसमैन आज खूब धन कमा लेंगे।

आर्थिक राशिफल- दिन के पहले भाग में धन का आगमन होगा लेकिन आपको अपनी जरुरत को कम करना होगा। ऐसा करने से आप धन को मैनेज कर पाएंगे। आर्थिक सफलता मिलेगी लेकिन अच्छे निवेश के बाद। आज धन का आवक अच्छा रहेगा। कोई पुराना निवेश भी आज लाभ देगा। कोई मित्र आपसे आज आर्थिक सलाह लेगा। स्टॅाक, ट्रेडिंग में आप आज निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- नाक, कान और गला संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कुछ सीनियर्स आज ओरल हेल्थ समस्याओं को लेकर डॅाक्टर से संपर्क कर सकते हैं। महिलाओं को स्किन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कुछ पुरुष जातकों को पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। रिलेक्स रहने के लिए परिवार के साथ समय व्यतीत करें। आज खाने में तेल और चीनी का इस्तेमाल भी कम करें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले धन खर्च सोच-समझकर करें, आर्थिक परेशानियों के योग

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)