वृषभ राशिफल 16 सितंबर : वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, आर्थिक विवाद भी होंगे दूर

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 16 September 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आज वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक विवाद भी दूर होंगे। आज प्यार और काम दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है।

Mon, 15 Sep 2025 09:26 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 16 September, वृषभ राशिफल: आज प्यार और काम दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। रिलेशनशिप की प्रॅाब्लमों को सुलझा लें और ऑफिस में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। पैसों के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी आज कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हल्की-फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं।

लव राशिफल: पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। थोड़ा वक्त निकालकर बॉन्डिंग को मजबूत करें। छोटे-मोटे मतभेद होंगे लेकिन ये बड़े झगड़े में नहीं बदलेंगे। शादीशुदा पुरुष किसी नए रिश्ते में न पड़ें, वरना शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं। दिन का दूसरे भाग प्रपोज करने के लिए अच्छा है और सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति भी मिल सकता है।

करियर राशिफल : करियर में आज किस्मत साथ नहीं देगी। ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर आपकी ईमानदारी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बजाय अपने काम से जवाब दें। जॉब ढूंढ रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। टेक्सटाइल, फुटवियर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स या ऑप्टिकल गुड्स का बिजनेस करने वालों को फायदा होगा। हायर स्टडीज में एडमिशन के इंतजार में बैठे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर के लिए कुछ सामान या अप्लायंसेज खरीद सकते हैं और घर की मरम्मत भी कर सकते हैं। धन का आगमन होगा। समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। घर में मेडिकल की जरूरतों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। किसी दोस्त से आर्थिक विवाद भी सुलझ सकता है। टैक्स से जुड़ी परेशानियों का हल भी आज मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: दिल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ट्रैवल करने वाले लोग ज्यादा मेहनत न करें। सीनियर्स भारी सामान उठाने से बचें। महिलाओं को स्किन से जुड़ी शिकायतें हो सकती हैं और बच्चों को दांतों का ख्याल रखना होगा। तैलीय और मसालेदार खाना छोड़कर सब्जियां, फल और नट्स का सेवन करें। तंबाकू या शराब छोड़ने के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com