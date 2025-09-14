Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashi ka Rashifal 15 September 2025 Daily future predictions वृषभ राशिफल 15 सितंबर : वृषभ राशि वाले आज खर्चों से बचें, भविष्य पर दें ध्यान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

वृषभ राशिफल 15 सितंबर : वृषभ राशि वाले आज खर्चों से बचें, भविष्य पर दें ध्यान

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 15 September 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले गैर-जरूरी खर्च से बचें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें। अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 14 Sep 2025 09:06 PM
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 15 September, वृषभ राशिफल: आज का दिन शांति और धीरे-धीरे प्रगति वाला है। रोजमर्रा की चीजों में संतोष मिलेगा और छोटे-छोटे कामों में खुशी महसूस करेंगे। आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने में आनंद मिलेगा और आपकी धैर्यशीलता की सराहना की जाएगी। आज का दिन संतुलित और उत्पादक रहेगा। किसी करीबी दोस्त या भाई-बहन से बातचीत आपके मूड को अच्छा कर सकती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाने के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

लव राशिफल- लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल लोग किसी भरोसेमंद और केयरिंग व्यक्ति से मिल सकते हैं। जल्दबाजी न करें, धैर्य से ही सही रिश्ते बनेंगे। प्रियजन के साथ समय बिताना और दिल से बातचीत करना आज रिश्तों में प्रेम भरने का काम करेगा। कपल्स शांत और सुखद शाम का आनंद ले सकते हैं।

करियर राशिफल: काम आज धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। मेहनत और समर्पण से छोटे-छोटे काम पूरे होंगे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकेगा। सहकर्मी आपकी लगातार काम करने के तरीके और भरोसेमंद व्यवहार की तारीफ करेंगे। टीमवर्क पर ध्यान दें, इससे काम आसानी से होंगे। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे।

आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पुराने प्रयासों से भी कमाई या लाभ मिल सकता है। गैर-जरूरी खर्च से बचें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें। अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग से आत्मविश्वास बढ़ेगा। भविष्य के लक्ष्यों के लिए निवेश करने पर सोचने का समय आ गया है। कोई परिवार का सदस्य आपको उपयोगी सलाह दे सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। आराम करें। रोजाना सैर और व्यायाम करें। हल्की स्ट्रेचिंग करें और भारी तनाव से बचें। हल्का भोजन करें। सांस लेने की एक्सरसाइज से तनाव कम करने में मदद करेगी। छोटे-छोटे ब्रेक या शांति का समय आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। नियमित रूटीन अपनाने से मानसिक और शारीरिक संतुलन रहेगा।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)