वृषभ राशिफल 13 सितंबर : वृषभ राशि वाले आर्थिक स्थिति को बनाएं मजबूत, बचत करने से भविष्य होगा सुरक्षित

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 13 September 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज धीरे-धीरे और सोच-समझकर काम करें। सफलता मिलने के योग हैं। इसके साथ ही बचत करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

Fri, 12 Sep 2025 09:02 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 13 September, वृषभ राशिफल: आज धीरे-धीरे और सोच-समझकर किए काम सफलता दिलाएंगे। एक-एक काम पर ध्यान दें। खुद से नरमी बरतें, छोटे-छोटे काम की प्लानिंग करो और छोटी-छोटी खुशियों में मुस्कुराओ। शांत रहकर काम करने से तुम काम अच्छे से पूरा करोगे। घर और पैसों में स्थिरता रहेगी अगर सीधे-सादे फैसले आप लेंगे। दूसरों से प्यार से बात करें और वादे निभाएं। छोटी-छोटी खुशियां असली सुकून देंगी। धैर्य और अपनापन आज दिन को आसान बनाएंगे और धीरे-धीरे तरक्की लाएंगे।

लव राशिफल- प्यार भरे और नरम शब्द आज प्रेमी का दिल जीत लेंगे। अगर सिंगल हैं तो उन लोगों से मिलें जिनसे आप रोज मिलते हैं। हल्की-फुल्की बातें धीरे-धीरे दोस्ती को बढ़ा सकती हैं। रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो प्रेमी के साथ शाम बिताएं और धैर्य रखें। प्रेमी का दिल जीतने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। प्रेमी की बात ध्यान से सुनें। हर बात को तुरंत ठीक करने की जल्दी न करें। ईमानदारी और लगातार प्यार भरोसा गहरा करेगा।

करियर राशिफल- आज कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी न करें। धीरे-धीरे कार्यों को पूरा करें। जिस काम में सबसे अच्छे हो वही काम सबसे पहले खत्म करने का प्रयास करें। किसी साथी की मदद करें। अचानक बदलाव या रिस्क लेने से बचें। प्लान बनाकर काम करें। खाली समय में ईमेल या लिस्ट बना लें। छोटा-सा सही कदम बॉस का भरोसा जीतने का काम करेगा। शांति और ध्यान से हर काम करने से आपको मान-सम्मान मिलेगा।

आर्थिक राशिफल- बचत करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अपना बजट देखें और खर्चों में कमी करें। बड़ी रकम उधार में तब तक न दें जबतक आपको विश्वास न हो कि पैसा वापस मिलेगा। अगर कोई छोटा कमाई का मौका मिले तो पहले अच्छे से जानकारी लें और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। खर्च की रसीद और हिसाब रखें। आज धन की बचत करने से भविष्य सुरक्षित होगा।

स्वास्थ्य राशिफल- अपने शरीर का ध्यान रखें। हेल्दी डाइट लें। रोजाना थोड़ा वॅाक पर जाएं और एक्सरसाइज करें। थकान में आराम करो और सोने से पहले लंबे समय तक स्क्रीन न देखें। सुबह हल्का स्ट्रेचिंग करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें और नींद का समय तय करें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

