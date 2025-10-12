वृषभ राशिफल 13 अक्टूबर : वृषभ राशि वाले धन को लेकर रहें सावधान, अचानक खर्च या आकर्षक ऑफर से बचें

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 13 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले आज आप शांत और सोच-समझकर काम करेंगे। घर के काम और पैसे के फैसले सोच-समझकर करना ही सही रहेगा।

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 13 October, वृषभ राशिफल: आज आप शांत और सोच-समझकर काम करेंगे। घर के काम और पैसे के फैसले सोच-समझकर करना ही सही रहेगा। छोटे-छोटे ध्यान से लिए गए कदम आपके लिए सुरक्षा और आराम देंगे और परिवार के साथ चीजें आसान बनेंगी।

लव राशिफल: आज परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा। छोटी-छोटी बातों से आप अपने प्यार और ध्यान का इजहार कर सकते हैं- जैसे ध्यान से सुनना, काम बांटना, या प्यारा संदेश देना। अगर अकेले हैं, तो धीरे-धीरे दोस्ताना बातचीत किसी अच्छे रिश्ते में बदल सकती है। अचानक मांग या जल्दबाजी से बचें। शांत और प्यार भरी बातें भरोसा बढ़ाएंगी। साथ में कोई सरल गतिविधि करके छोटे-छोटे सुखद पल बिताएं। ईमानदारी और सम्मान से संबंध मजबूत होंगे।

करियर राशिफल: आज काम में ध्यान और स्थिरता काम आएगी। अपने कामों को आसान सूची में बांटें और छोटे काम पहले पूरा करें। धैर्यपूर्ण तरीका नेतृत्व दिखाएगा और सम्मान दिलाएगा। टीम के साथ साफ-साफ जानकारी शेयर करें ताकि सब योजना समझ सकें। अगर किसी मामले में समझौता करना पड़े, तो तथ्य और सही तरीके से ही करें। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उन्हें उसी तरह स्वीकार करें जो आपके समय और क्षमता के अनुसार हो।

आर्थिक राशिफल: आज पैसे पर ध्यान देना जरूरी है। बिल, सब्सक्रिप्शन और छोटे खर्च चेक करें। अचानक खर्च या आकर्षक ऑफर से बचें। छोटी बचत योजना बनाना या पैसे को सुरक्षित जगह पर रखना अच्छा रहेगा। अगर उधार या पैसा देना-लेना सोचना है, तो लिखित तौर पर साफ शर्तें तय करें। बड़े फैसले लेने से पहले परिवार के भरोसेमंद सदस्य से सलाह लें। छोटे-छोटे कदम भविष्य में आराम और सुरक्षा देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य स्थिर रहेगा अगर आप साधारण दिनचर्या बनाए रखें। समय पर सोएं, पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व्यायाम करें- जैसे पैदल चलना या योग। संतुलित भोजन करें- अनाज, सब्जियां, दाल और फल। भारी और प्रोसेस्ड खाने से बचें। स्क्रीन से छोटे ब्रेक लें और आंखों और दिमाग को आराम दें। तनाव लगे तो पांच मिनट शांति से श्वास लें। छोटी दिनचर्या से शरीर शांत और मजबूत रहेगा और परिवार के साथ अच्छे पल बिताए जा सकते हैं।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

