वृषभ राशिफल 13 दिसंबर : वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, लोगों को करेंगे प्रभावित
वृषभ राशिफल 13 दिसंबर : वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, लोगों को करेंगे प्रभावित

संक्षेप:

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 13 December 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आज वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप लोगों को प्रभावित करेंगे।

Dec 12, 2025 06:51 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 13 December, वृषभ राशिफल: आज धीरे-धीरे और सोच-समझकर किए गए काम आपको शांति और छोटी खुशियां देंगे। घर के कामों पर ध्यान दें, सरल बातें करें और धैर्य रखें- यही तरीका आपको आज अच्छा परिणाम देगा।दिन भर हल्का प्लान बनाकर चलें। परिवार से प्यार से बात करें। आपके छोटे-छोटे अच्छे कदम घर और काम- दोनों जगह शांति और प्रगति लाएंगे।

लव राशिफल: आज आपके रिश्ते छोटी-छोटी देखभाल और शांत व्यवहार से मजबूत होंगे। अपने दिल की बात सरल शब्दों में कहें और साथी की बात ध्यान से सुनें। अगर सिंगल हैं तो किसी परिचित जगह या ग्रुप में जाएं। एक हल्की मुस्कान या नमस्ते से ही नई दोस्ती शुरू हो सकती है। रिश्ते में हैं तो छोटी-छोटी मदद, मजाक और हंसी आपके बीच प्यार बढ़ाएगी। बातों में जल्दी न करें। धैर्य से की गई बातचीत भरोसा बढ़ाती है। एक प्यारा मैसेज या कोई हल्की-फुल्की वेज ट्रीट भी मूड अच्छा कर देगी।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज आपका काम लोगों को प्रभावित करेगा। एक ही काम को चुनें और उसे पूरा करें फिर अगले काम को करें। जरूरत पड़ने पर किसी सहकर्मी की मदद करें, इससे टीमवर्क मजबूत होगा और आपको किसी छोटे काम की लीड भी मिल सकती है। सरल और साफ नोट्स बनाएं और जवाब देते समय शांत शब्दों का इस्तेमाल करें। आज बड़े जोखिम लेने का समय नहीं है। विश्वसनीय कदम ही आपकी पहचान मजबूत करेंगे। छोटी जीतों का सम्मान करें और दूसरों को भी श्रेय दें। इससे माहौल अच्छा रहेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज दिन शांत और स्थिर रहेगा। जरूरी चीजों की एक लिस्ट बनाएं और खरीदने से पहले उनकी कीमतें देख लें। जल्दबाजी में खरीदारी न करें और इस हफ्ते के लिए एक छोटा-सा सेविंग गोल बना लें। बिल हैं तो उन्हें समय से पहले चुका दें। ऐसा करने से बेकार की टेंशन नहीं होगी। बड़े फैसलों पर परिवार से बात कर लें, इससे भरोसा और सामंजस्य बढ़ेगा। छोटी बचत धीरे-धीरे बड़ा सहारा बन जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने शरीर और मन को हल्के तरीके से संभालें। सुबह गुनगुना पानी पिएं और हल्का नाश्ता करें। जैसे- फल, ओट्स या सब्जियों की खिचड़ी। हल्का स्ट्रेच, थोड़ी वॉक या योग आपके लिए अच्छा रहेगा। थकान लगे तो आराम करें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। स्क्रीन टाइम कम रखें और तनाव बढ़े तो बस दो मिनट धीरे-धीरे सांस लें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आज आपको शांत और स्थिर ऊर्जा देंगी।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

