वृषभ राशिफल 12 सितंबर : वृषभ राशि वाले खर्चों में करें कटौती, काम पर करें फोकस, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 12 September 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वाले धन खर्च सोच-समझकर ही करें। इस समय थोड़ा सावधानी से चलें और धैर्य रखें।

Thu, 11 Sep 2025 09:31 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 12 September, वृषभ राशिफल: धैर्य आज काम आएगा क्योंकि निरंतर मेहनत करने से अच्छे रिजल्ट्स देती है। घर में छोटे सुख, काम में प्रॉमिसिंग प्रोग्रेस, संभलकर खर्च करना और शांत रूटीन से शरीर और रिश्ते दोनों मजबूत होंगे। आज के दिन निरंतर मेहनत और सही विकल्पों का चयन करने से फायदा मिलेगा। प्रैक्टिकल गोल्स चुनें। अपने लिए समय निकालें और घर में प्यार से बोलें। काम पर एक टास्क पूरा करने के बाद ही दूसरा शुरू करें। छोटी बचत करें, थकावट लगे तो आराम लें और हल्का एक्सरसाइज पसंद करें। शांत रहने से भरोसेमंद रिजल्ट्स मिलेंगे।

लव राशिफल- आज प्यार धीरे-धीरे बढ़ेगा। बड़े शब्दों की जगह छोटे और मददगार एक्शन्स से केयर दिखाएं। प्यार से बोलें और पार्टनर की जरूरतों पर ध्यान दें। प्रैक्टिकल सपोर्ट ज्यादा मायने रखेगा। सिंगल वृषभ जातक किसी परिवार या सामाजिक समारोह में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको पसंद आएगा। प्रेमी से क्लियर और ईमानदारी से बात करने से विश्वास बढ़ेगा और गलतफहमियां दूर होंगी।

करियर राशिफल- काम में निरंतर फोकस रखें। एक क्लियर प्लान बनाएं और कार्यों को एक-एक करके पूरा करें। साथ में कार्य करने वाले आपके कार्य की इज्जत करेंगे। कार्यक्षेत्र पर समय पर पहुंचें और वादों को पूरा करें। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं लेकिन केवल वही काम लें जो आपके शेड्यूल में फिट बैठे। टास्क्स ट्रक करें और बहुत सारे कार्यों को करने से बचें। धैर्य से किया गया काम ध्यान खींचेगा और आने वाले महीनों में नए रास्ते मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल- फाइनेंशियल प्लानिंग सावधानी भरे कदमों से सफल होगी। मासिक खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और खर्चों में कटौती करें। बड़ी खरीदारी सोच-समझकर ही करें। छोटे निवेश करने से पहले सोच-विचार करें। आपातकाल के लिए पैसा बचाकर रखें। अभी बड़ी रकम उधार देने से बचें। बजाय इसके छोटी मदद कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- स्वस्थ रहने के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। समय पर उठें और बैलेंस डाइट लें। इससे पाचन मजबूत होगा। हल्की एक्सरसाइज करें। जैसे चलना, प्राणायाम। काम के दौरान ब्रेक लेते रहें, ताकि तनाव कम हो। गर्म पानी या हर्बल चाय पिएं ताकि पाचन ठीक रहे। मन को शांत रखें।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

