वृषभ राशिफल 11 अक्टूबर : वृषभ राशि आज धैर्य से करें काम, मेहनत का मिलेगा फल

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 11 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को आज धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। आपको मेहनत का फल मिलेगा।

Fri, 10 Oct 2025 11:02 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 11 October, वृषभ राशिफल: आज दिन बढ़िया रहेगा। छोटे-छोटे फैसले भी काम आएंगे। धैर्य रखें, साफ सोचकर योजना बनाएं और मदद करने वालों को साथ रखें। लगातार काम करते रहें। भरोसा रखें और शांति से काम करेंगे तो प्रगति अपने आप होगी। साधारण कामों में ध्यान लगाएं, जल्दीबाजी न करें। दोस्तों की सलाह सुनें। छोटे-छोटे प्रयास भरोसा और अच्छे नतीजे लाएंगे। दिनचर्या साधारण रखें और छोटी जीतों का जश्न मनाते रहें।

लव राशिफल: प्यार में आज धीरे-धीरे आगे बढ़ें। अपने काम और बातों से सच्चा प्यार दिखाएं।अगर सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो गर्मजोशी और समझदारी रखता है। पहले दोस्ताना बातचीत करें और धीरे-धीरे भरोसा बनाएं। अगर रिश्ते में हैं तो एक शांत पल निकालकर अपने सपने या साथी की उम्मीदें सुनें। तेज या कठोर शब्द न बोलें। धैर्य से गलतफहमियां सुलझ जाएंगी।

करियर राशिफल: काम में लगातार मेहनत आज असर दिखाएगी। जो काम अच्छे से आता है उसी पर ध्यान दें और जहां मदद कर सकते हो वहां हाथ बढ़ाएं। साफ योजना बनाएं और छोटे-छोटे कदम लिखें। मीटिंग्स में शांत रहें और जरूरत के नोट्स शेयर करें। वादे ऐसे न करें जो पूरा न हो सकें। छोटे ब्रेक लें ताकि दिमाग ताजा रहे और फिर नए आइडिया लाएं। लगातार और शांति से काम करने से भरोसा और आगे बढ़ने के मौके बनेंगे।

आर्थिक राशिफल: आज पैसे के मामले में संतुलन रहेगा। खर्चों की समीक्षा करें और छोटे-छोटे बचत के तरीके अपनाएं। बड़े अचानक खर्च न करें और निर्णय लेने से पहले सोचें। कोई खरीदारी करनी हो तो विकल्प देखें और बजट तय करें। हर महीने थोड़ी बचत करोगे तो जल्दी बड़ा फायदा होगा। भरोसेमंद दोस्त या परिवार के साथ अपने पैसे की योजना शेयर करें।

स्वास्थ्य राशिफल : शरीर और दिमाग दोनों के लिए दिन सही रहेगा। सुबह हल्की एक्सरसाइज करें और थोड़ी सैर करें ताकि दिमाग शांत रहें। हल्का, शाकाहारी खाना खाएं जिसमें फल, अनाज और सब्जियां हों। पानी पिएं और थकान लगे तो थोड़ा आराम करें। लंबे समय तक बैठे न रहें। बीच-बीच में गहरी सांस लें। रात को सोने से पहले शांत समय निकालें। नींद बेहतर होगी।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

