वृषभ राशिफल 11 नवंबर : वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन और सुकून वाला, धैर्य रखकर करें काम

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 11 November 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों के लिए दिन शांत और सुकून भरा रहेगा। हर छोटे काम में मिलेगी सफलता।

Mon, 10 Nov 2025 08:35 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 11 November, वृषभ राशिफल: आज का दिन शांत और सुकून भरा रहेगा। आपकी धैर्य और सकारात्मक सोच आपको हर छोटे काम में भी सफलता और संतोष दिलाएगी। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सही दिशा में रहेंगे। आस-पास के लोग आपकी समझदारी और संतुलित स्वभाव की तारीफ करेंगे। किसी बात में जल्दबाजी करने से बचें और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान दें। छोटी उपलब्धियां भी आज आपको खुशी और गर्व का एहसास कराएंगी। धैर्य से काम लेने पर हर क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे।

लव राशिफल: आज प्यार का माहौल नरम और प्यारा रहेगा। पार्टनर के साथ दिल की बातें होंगी, जिससे रिश्ता और गहरा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से हुई एक साधारण सी बातचीत भी कुछ खास बन सकती है। अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करें और सामने वाले की बातों को दिल से समझें। छोटे-छोटे प्यारे जेस्चर और ईमानदारी आपके रिश्तों में गर्माहट लाएंगे। पार्टनर की केयर करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा।

करियर राशिफल: काम में धैर्य का फल मिलेगा। कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है जिससे बॉस या सीनियर खुश होंगे। जल्दबाजी से बचें और शांत गति से काम करते रहें। भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने या कुछ नया सीखने का यह सही समय है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और काम पर फोकस रखें। आपकी समझदारी और व्यवहारिक सोच से लोग प्रभावित होंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति स्थिर और संतुलित रहेगी। बजट दोबारा देखने या किसी सुरक्षित निवेश पर विचार करने का अच्छा समय है। फालतू खर्च से बचें और रोजाना के खर्चों पर नजर रखें। आज लिया गया कोई समझदारी भरा आर्थिक फैसला भविष्य में आराम और सुरक्षा देगा। किसी अनपेक्षित स्रोत से छोटा आर्थिक फायदा भी हो सकता है। पैसे खर्च करने से पहले दो बार सोचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों शांत रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें और हल्की एक्सरसाइज या योग करें। ज्यादा न खाएं और ताजा, हल्का खाना खाएं। संगीत सुनना या शांत जगह पर समय बिताना आपके मूड को बेहतर करेगा। भरपूर आराम और पानी पीना आपको तरोताजा रखेगा। रात को देर से खाना या भोजन छोड़ने से बचें। थोड़ी देर प्रकृति में समय बिताना मन को सुकून देगा।

वृषभ राशि के गुण-

ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
