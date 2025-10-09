वृषभ राशिफल 10 अक्टूबर : वृषभ राशि वालों को हो सकती हैं आर्थिक समस्याएं, उधार देने से बचें

Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 10 October 2025 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज कर्ज देने से बचें।

Thu, 9 Oct 2025 08:17 PM

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 10 October, वृषभ राशिफल: अपने प्यार को जीवित रखें और खुले दिल से बातचीत करें। अपने काम की जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है। आर्थिक मामलों की वजह से दिन प्रभावित हो सकता है। रिश्ते में बहस से दूर रहें और एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएं। अपने साथी की भावनाओं को महत्व दें।

लव राशिफल: छोटी-मोटी असहमति के बावजूद आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। अपने विचारों को जबरदस्ती साथी पर मत थोपें। जो अकेली महिलाएं किसी पार्टी या कार्यक्रम में जा रही हैं, उन्हें आज प्रस्ताव मिलने का मौका हो सकता है। शादीशुदा महिलाएं अपने ससुराल में अच्छे संबंध बनाए रखें। यह भी ध्यान रखें कि तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में चीजें तय न करे।

करियर राशिफल: नए काम आपको आज व्यस्त रखेंगे। अहंकार का कोई स्थान नहीं है और टीम की बैठक में अपने सुझाव देने से मत हिचकिचाएं। आपकी बातचीत की क्षमता आपके काम को सफल बनाएगी और करियर बढ़ने में मदद करेगी। स्वास्थ्य, बैंकिंग, मीडिया, कानूनी और चित्रण/एनिमेशन में काम करने वालों के लिए वृद्धि के अवसर मिलेंगे। जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल: भुगतान संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। मित्र या भाई-बहन को बड़ी राशि उधार देने में सावधानी रखें। कुछ बुजुर्गों को चिकित्सा खर्च हो सकता है। आप घर के लिए कोई नया उपकरण भी खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश न करें, लेकिन सुरक्षित निवेश विकल्प ठीक रहेंगे। आज आप नई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। व्यवसाय करने वाले लोग निवेश जुटाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी जीवनशैली बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफिस का तनाव घर न लाएं। परिवार या दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं। महिलाएं रसोई में सब्जियां काटते समय सावधान रहें, क्योंकि छोटी चोट लग सकती है। मधुमेह वाले लोग विशेष सतर्क रहें। बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी और जोड़ों में दर्द हो सकता है।

वृषभ राशि के गुण- ताकत- भावुक, व्यावहारिक, सावधानीपूर्वक, धैर्यवान, कलापूर्ण, दयालु

कमजोरी- असहिष्णु, भरोसेमंद, जिद्दी

प्रतीक- बैल

तत्व- पृथ्वी

शरीर का भाग- गर्दन एवं गला

राशि स्वामी- शुक्र

शुभ दिन- शुक्रवार

शुभ रंग- गुलाबी

भाग्यशाली अंक- 6

लकी स्टोन- ओपल

वृषभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

किस राशि के साथ कम जमेगी: सिंह, कुंभ

