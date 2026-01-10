वृषभ राशिफल 10 जनवरी: वृषभ राशि वालों का आज का दिन रहेगा अच्छा, परेशानियों के बावजूद होगा लाभ

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 10 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आज रिश्तों में थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों की जिंदगी ठीक और रचनात्मक रहेगी।

Vrishabh Rashi Rashifal Taurus Horoscope 10 January 2026, वृषभ राशिफल: वृषभ राशि वालों की जिंदगी ठीक और रचनात्मक रहेगी, भले ही कुछ छोटी-मोटी बातें परेशान करें। काम पर ज्यादा समय दें और अपने तय किए गए टारगेट पूरे करें। पैसों को लेकर समझदारी दिखाएं। रिश्ते में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और करियर में सफलता मिलेगी। पैसे से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। सेहत भी आज ठीक रहेगी।

वृषभ राशि का लव राशिफल: आज रिश्ते को हल्का-फुल्का और खुशहाल बनाए रखें। ऐसी बातों से बचें जो आपके पार्टनर को परेशान कर सकती हैं। अपने साथी को थोड़ा स्पेस दें और अपनी बात जबरदस्ती न थोपें, वरना रिश्ते में तनाव आ सकता है। आज अहंकार से दूर रहना जरूरी है। दिन का दूसरा हिस्सा प्रपोज करने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाओं को पार्टी या किसी इवेंट में प्रपोजल मिल सकता है।

वृषभ राशि का करियर राशिफल: काम में थोड़ी सुस्ती या रुकावट आ सकती है, लेकिन सीनियर से अच्छे रिश्तों की मदद से आप सब संभाल लेंगे। क्लाइंट से बात करते समय अपनी कम्युनिकेशन स्किल का सही इस्तेमाल करें। आईटी, हेल्थ, एडवरटाइजिंग, एविएशन, अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए काम फैलाने और नई जगहों पर निवेश करने का समय अच्छा है। दिन का दूसरा भाग नई नौकरी के लिए आवेदन या इंटरव्यू देने के लिए भी सही है।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल: आज पैसा आएगा, लेकिन भविष्य के लिए बचत करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ पैसों से जुड़ी समस्या सुलझा सकती हैं। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद हो सकते हैं। व्यापारी टैक्स से जुड़ी परेशानी सुलझाने में सफल रहेंगे। जो लोग नया कारोबार या नई जगह पर काम बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें फंड मिलने की संभावना है। बिजनेस पार्टनर के साथ नए फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी दिन अच्छा है।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें और पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। त्वचा से जुड़ी छोटी परेशानी हो सकती है। बच्चों को खेलते समय सावधान रहने की जरूरत है, चोट लग सकती है। आज शराब से दूरी बनाकर रखें। महिलाओं को दिन के दूसरे हिस्से में माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। ज्यादा तला-भुना और ऑयली खाना खाने से भी बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com