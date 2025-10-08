वृषभ राशिफल 9 अक्टूबर: आज पैसों से जुड़ी दिक्कतें होंगी, उधारी से बचें

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 9 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ लव लाइफ: आज प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखें। साथ में ज्यादा समय बिताएं। जो लोग यात्रा पर हैं, उन्हें भी अपने प्रेमी से कॉल पर बात करके अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। मतभेद होने पर अहंकार नहीं दिखाना अच्छा होता है। आपके रिश्ते को माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग नए रिलेशन में हैं, उन्हें एक साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत हो सकती है। किसी पहाड़ी इलाके में रोमांटिक वीकेंड का प्लान बनाएं या अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए साथ में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें।

करियर राशिफल: अपने प्रदर्शन को लेकर सावधान रहें, क्योंकि छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे सीनियर्स की नाराजगी बढ़ सकती है। आपको ऑफिस जल्दी पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि नए कामों की डेडलाइन कम होगी। हो सकता है कि कोई सीनियर आपके रवैये से नाखुश हो। इससे आज टीम सेशन में समस्या पैदा हो सकती है। पार्टनर्स के साथ पॉजिटिव संबंध बनाए रखें और बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। इसके बजाय, सही फैसला लेने से पहले गहराई से सोचें। आपको टैक्स से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन संबंधी दिक्कतें सामने आएंगी। कुछ लोगों को कर्ज चुकाने में परेशानी होगी, साथ ही परिवार में महिलाएं भी संपत्ति विवाद में उलझ सकती हैं। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि उसे वापस पाने में आपको मुश्किल हो सकती है। व्यापारियों को नए पार्टनर मिलेंगे, जो आज धन निवेश कर सकते हैं। इससे आगे के विस्तार में मदद मिलेगी। आपको शेयर मार्केट में निवेश को लेकर भी सावधान रहना चाहिए।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं होगी। आपको ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ बच्चों को वायरल बुखार की भी शिकायत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी डाइट पोषक तत्वों, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो। एथलीटों को मोच या मामूली चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ