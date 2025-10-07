वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर: आज धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले ये काम जरूरी, प्रमोशन के योग

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 8 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर 2025: काम के मामले में अपनी क्षमता साबित करने के लिए आज नई भूमिकाएं अपनाएं। लव लाइफ में आने वाली समस्याओं पर ध्यान दें। अपने साथी का मूड अच्छा रखें। छोटी-मोटी आर्थिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वृषभ लव लाइफ: प्रेमी के जिद्दी और अड़ियल होने के कारण रिश्ते में थोड़ी-बहुत उथल-पुथल मच सकती है। अहंकार से जुड़े वाद-विवाद से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे मौके आ सकते हैं, जब आपके माता-पिता या कोई दोस्त भी प्रेम संबंध में दखलअंदाजी कर सकता है। रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर कंट्रोल रखना ही बेहतर है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उन्हें आज अपने साथी को कॉल करके अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। किसी इवेंट या पार्टी में शामिल होने वाली सिंगल महिलाओं को कोई प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: दफ्तर में अपना अनुशासन बनाए रखें। आपके इनोवेटिव विचारों को सिनीयर्स द्वारा मंजूरी मिलेगी। आपकी ईमानदारी और निष्ठा को मैनेजमेंट द्वारा प्रमोशन या अतिरिक्त जिम्मेदारी के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। आपको टीम मीटिंग में आंकड़ों के साथ तैयार रहना चाहिए, जिससे आपको लगन से काम करने में मदद मिलेगी। कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, अभिनेता और राजनेता अपनी क्षमता साबित करने के अवसर पाएंगे। नौकरी के सिलसिले में आपको विदेश में बसने के अवसर भी मिल सकते हैं। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स परिणामों को लेकर क्लियर हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं होगी। आज आपको भुगतान संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। इंवेस्टमेंट आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति के रूप में भाग्य का आगमन दिखाई देगा।

सेहत राशिफल: अपनी जीवनशैली पर ध्यान दें। आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं। दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें सेहत संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है। बच्चों को खेलते समय हल्की-फुल्की चोट भी लग सकती है। फैट का सेवन कम करें और उसकी जगह प्रोटीन और विटामिन का सेवन करें। आपको अपने सिर के ऊपर भारी सामान उठाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ