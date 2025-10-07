Taurus Horoscope Today Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 October 2025 future predictions वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर: आज धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले ये काम जरूरी, प्रमोशन के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Taurus Horoscope Today Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 October 2025 future predictions

वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर: आज धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले ये काम जरूरी, प्रमोशन के योग

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 8 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 09:53 PM
share Share
Follow Us on
वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर: आज धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले ये काम जरूरी, प्रमोशन के योग

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर 2025: काम के मामले में अपनी क्षमता साबित करने के लिए आज नई भूमिकाएं अपनाएं। लव लाइफ में आने वाली समस्याओं पर ध्यान दें। अपने साथी का मूड अच्छा रखें। छोटी-मोटी आर्थिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वृषभ लव लाइफ: प्रेमी के जिद्दी और अड़ियल होने के कारण रिश्ते में थोड़ी-बहुत उथल-पुथल मच सकती है। अहंकार से जुड़े वाद-विवाद से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे मौके आ सकते हैं, जब आपके माता-पिता या कोई दोस्त भी प्रेम संबंध में दखलअंदाजी कर सकता है। रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर कंट्रोल रखना ही बेहतर है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उन्हें आज अपने साथी को कॉल करके अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। किसी इवेंट या पार्टी में शामिल होने वाली सिंगल महिलाओं को कोई प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: दफ्तर में अपना अनुशासन बनाए रखें। आपके इनोवेटिव विचारों को सिनीयर्स द्वारा मंजूरी मिलेगी। आपकी ईमानदारी और निष्ठा को मैनेजमेंट द्वारा प्रमोशन या अतिरिक्त जिम्मेदारी के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। आपको टीम मीटिंग में आंकड़ों के साथ तैयार रहना चाहिए, जिससे आपको लगन से काम करने में मदद मिलेगी। कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, अभिनेता और राजनेता अपनी क्षमता साबित करने के अवसर पाएंगे। नौकरी के सिलसिले में आपको विदेश में बसने के अवसर भी मिल सकते हैं। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स परिणामों को लेकर क्लियर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:शुक्र गोचर सूर्य के नक्षत्र में, 17 अक्टूबर तक 3 राशियों का भाग्य होगा रौशन
ये भी पढ़ें:शनि, गुरु की चाल दिवाली के बाद मचाएगी धमाल, रंग लाएगी 3 राशियों की किस्मत

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं होगी। आज आपको भुगतान संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। इंवेस्टमेंट आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति के रूप में भाग्य का आगमन दिखाई देगा।

सेहत राशिफल: अपनी जीवनशैली पर ध्यान दें। आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं। दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें सेहत संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है। बच्चों को खेलते समय हल्की-फुल्की चोट भी लग सकती है। फैट का सेवन कम करें और उसकी जगह प्रोटीन और विटामिन का सेवन करें। आपको अपने सिर के ऊपर भारी सामान उठाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:शनि, गुरु की चाल दिवाली के बाद मचाएगी धमाल, रंग लाएगी 3 राशियों की किस्मत
ये भी पढ़ें:करवा चौथ पर सूर्य-चंद्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:राशिफल: 8 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Vrish Rashifal Taurus Taurus Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने