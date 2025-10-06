वृषभ राशिफल 7 अक्टूबर: आज मिलेगा धन, ऑफिस में आपकी मेहनत दिखाएगी अपना रंग

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 7 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 7 अक्टूबर 2025: प्रेम जीवन में अहंकार के टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑफिस में नए काम हाथ में लें। सौभाग्य से, फाइनेंशियल कंडीशन आपके पक्ष में रहेगी। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी।

वृषभ लव लाइफ: धैर्यपूर्वक सुनें और साथ समय बिताते समय अपने साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। आपको रिश्ते को और समय देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि आप पास्ट में न उलझें। दोपहर का समय माता-पिता के साथ लव लाइफ पर बात करने के लिए अच्छा रहेगा। कुछ महिला जातकों से एक से ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे। आपके विवेक के आधार पर कोई प्रपोजल स्वीकार किया जा सकता है। मैरिड महिलाएं भी परिवार बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत के पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। आपको बिना किसी हिचकिचाहट के नए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोपहर का समय नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए अच्छा है। आर्किटेक्ट, शेफ, शिक्षा, वकील, नर्स, चिकित्सक, डिजाइनर और मैकेनिक्स के लिए प्रोडक्टिविटी के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। सहकर्मियों को अपनी उपलब्धियों को कमतर न आंकने दें। ऑफिस में बहस से भी बचें। व्यवसायी भी सुबह में कोई नया आइडिया या प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको समझदारी से निवेश करने में मदद मिलेगी। आप शेयर मार्केट में कुछ लोग अपना भाग्य आजमा सकते हैं, जबकि कुछ महिलाएं आभूषण खरीदकर खुशी महसूस करेंगी। आपको परिवार में किसी उत्सव पर भी खर्च करना पड़ सकता है। कुछ लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ आर्थिक मुद्दों को सुलझा लेंगे। दोपहर का समय नया वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा है। व्यवसायी प्रमोशन के माध्यम से धन जुटाने में भी सफल हो सकते हैं।

सेहत राशिफल: आज आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। कान, आंख और नाक से जुड़े छोटे-मोटे इन्फेक्शन से सावधान रहें। आज जोड़ों और उंगलियों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को दोपहर में माइग्रेन हो सकता है। आपको डाइट के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। मेन्यू में प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर फूड्स होना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ