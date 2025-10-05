Taurus Horoscope Today Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 October 2025 future predictions वृषभ राशिफल 6 अक्टूबर: आज आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, पॉलिटिक्स से सावधान रहें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Taurus Horoscope Today Aaj ka Vrishabh Rashifal 6 October 2025 future predictions

वृषभ राशिफल 6 अक्टूबर: आज आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, पॉलिटिक्स से सावधान रहें

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 6 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 09:24 PM
वृषभ राशिफल 6 अक्टूबर: आज आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, पॉलिटिक्स से सावधान रहें

Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 6 अक्टूबर 2025: आज लव के नए क्षेत्रों की खोज करें। ऑफिस में नए टास्क करें, जिनसे आप अपनी प्रोफेशनल क्षमता साबित कर सकें। धन के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जबकि स्वास्थ्य भी आपको कुछ परेशानी दे सकता है।

वृषभ लव लाइफ: आज प्रेम संबंध में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव की उम्मीद करें। पार्टनर को खुश रखने पर ध्यान दें। आपको बाहरी हस्तक्षेप या प्रभाव के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पार्टनर कुछ मुद्दों पर जिद्दी भी हो सकता है, जिससे दोपहर में हंगामा मच सकता है। सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल मिल सकते हैं। आप छुट्टी मनाने या साथ में समय बिताने की योजना भी बना सकते हैं, जहां आप फ्यूचर पर बात कर सकते हैं और कोई डिसीजन ले सकते हैं।

करियर राशिफल: आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस में चुनौतियां रहेंगी। कोई सीनियर आपकी उपलब्धियों से खुश नहीं हो सकता है। कोई सहकर्मी आज आपके प्रयासों को कम आंकने की कोशिश भी कर सकता है। जो लोग नौकरी बदलने के इच्छुक हैं, वे आज अप्लाई कर कर सकते हैं। वकील, हेल्थ केयर पेशेवर और इंटीरियर डिजाइनर क्लाइंट्स को खुश करने में सफल रहेंगे। जबकि सेल्सपर्सन को अपना गोल हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ व्यवसायियों को व्यापार को नए क्षेत्रों में फैलाने में परेशानी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में सिचुएशन सुधर जाएगी।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक मामलों में किसी दोस्त या व्यावसायिक पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। आप परिवार में संपत्ति से जुड़े विवाद में भी उलझ सकते हैं। आप शेयर मार्केट या किसी व्यवसाय में पैसा लगाने पर विचार कर सकते हैं। आप अपने बकाया का भुगतान करने और पिछले वर्षों में लिए गए लोन को चुकाने में भी सक्षम होंगे। व्यवसायी भविष्य में व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में भी सफल होंगे।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उम्रदराज जातकों को भी गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ जातकों को आज दृष्टि संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर दिन को परेशानी भरा बना सकते हैं। आज खूब पानी पिएं और शराब के सेवन से बचें। आपको खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए। तेल-घी का सेवन कम करना अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

