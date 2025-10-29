Hindustan Hindi News
Taurus Horoscope Today Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 October 2025
वृषभ राशिफल 30 अक्टूबर: आज धन को लेकर विवाद से बचें, मिलेगी तारीफ ही तारीफ

वृषभ राशिफल 30 अक्टूबर: आज धन को लेकर विवाद से बचें, मिलेगी तारीफ ही तारीफ

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 30 October 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Wed, 29 Oct 2025
Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 30 अक्टूबर 2025: घर में तनाव होने पर भी शांत रहें। नौकरी में आपकी मेहनत काम आएगी। आज धन का आगमन होगा। आज आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है।

वृषभ लव लाइफ: अपने प्रेमी/प्रेमिका को खुश रखें। यहां आपका रवैया अहम भूमिका निभाता है। आप दोनों को एक-दूसरे पर अपने विचार थोपने से बचना चाहिए। लव लाइफ को रोमांटिक बनाए रखने के लिए आपको समझौता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। किसी पहाड़ी इलाके में रोमांटिक वीकेंड प्लान करें। भावनाओं को साझा करने में साथ में ज्यादा समय बिताएं। कुछ सिंगल जातक अपने एक्स लवर के साथ हुए विवाद को सुलझाकर पुराने प्रेम संबंध में वापस लौट सकते हैं।

करियर राशिफल: आपका आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। इससे टीम को क्लाइंट की उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद मिलेगी। आपकी मेहनत को मैनेजमेंट से तारीफ मिलेगी। दोपहर का समय नौकरी के इंटरव्यू के लिए अच्छा है। साथ ही अहंकार से दूर रहना भी जरूरी है, जो टीम वर्क को प्रभावित कर सकता है। महिला जातक सभी काम निपटाने में सफल होंगी। ऑफिस की पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। टीम मीटिंग में आइडिया शेयर करते समय आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सीनियर लोग सपोर्ट न करें।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। परिवार में समृद्धि को लेकर विवाद हो सकते हैं। आप उनमें उलझ सकते हैं। आज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं, और दोपहर का वक्त शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी अच्छा है। कुछ भोले-भाले लोग सभी पेंडिंग अमाउन्ट चुकाने में सफल होंगे। जबकि व्यापारियों को आज टैक्स संबंधी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है।

सेहत राशिफल: आज आपको छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आंख, नाक या मुंह से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। कुछ महिलाओं को देखभाल की आवश्यकता होगी। ध्यान दें कि आप खूब पानी पिएं और तंबाकू और शराब दोनों से दूर रहें। कुछ बच्चों की त्वचा पर आज चकत्ते भी पड़ सकते हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल किट साथ रखनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

